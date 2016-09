Post öffnet neuen Paketshop Für die Seifersdorfer soll es ab Montag einfacher werden, ein Paket zu verschicken oder zu empfangen.

Die Deutsche Post DHL eröffnet einen neuen Paketshop in Dippoldiswalde. Das Geschäft „paperARTist.de – Atelier im Grünen“ im Ortsteil Seifersdorf, das sich im Weißeritztal Nummer 1 befindet, nimmt ab kommenden Montag Sendungen von Privatkunden an. Wie die Deutsche Post DHL Group Berlin weiter informiert, können die Kunden hier ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen- und Paketmarken kaufen. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an den DHL-Paketshop schicken lassen, um sie später dort in Wohnort- oder Arbeitsnähe abholen zu können.

Das Unternehmen hofft, damit Wege gerade im ländlichen Gebiet zu verkürzen und den Service für die Kunden zu erhöhen. Ähnlich wie bei den Partner-Filialen und Verkaufspunkten setze die Deutsche Post DHL bei den neuen Paketshops auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und auf deren Kundenorientierung, verbunden mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels. Durch die zusätzlichen Paketshops sei jetzt – statistisch betrachtet – für jeden zweiten Einwohner Deutschlands eine Annahmestelle innerhalb von 500 Metern zu erreichen. Es gibt bereits mehrere solcher Paketshops in Dippoldiswalde und Umgebung. (SZ)

