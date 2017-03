Post künftig an der Tankstelle Pakete und Päckchen bekommt man in Göda auch künftig los – allerdings an anderer Stelle.

Die Gödaer Postagentur ist ab Juni in der Star-Tankstelle. © Symbolbild: Uwe Soeder

In Göda gibt es bald einen Wechsel bei der Postagentur. Nur noch bis Ende Mai können im Blumengeschäft am Dorfplatz Päckchen und Pakete aufgegeben und Briefmarken gekauft werden. Ab Juni übernimmt dann die Star-Tankstelle an der Bautzener Straße diese Dienstleistung. Darüber informiert die Gemeinde nach einer Mitteilung durch die Deutsche Post AG.

Seit 2011 hat Manuela Eckert in ihrem Blumenladen auch Postdienstleistungen erledigt. Damals hatte sie gerade ihr Geschäft vergrößert, und da gegenüber das Modegeschäft geschlossen hatte, wo die Postagentur bis dahin untergebracht war, übernahm sie diese. Nun habe sie sich allerdings zur Kündigung des Vertrages entschlossen, sagt die Floristin. Die Postdienstleistungen würden immer mehr Zeit in Anspruch nehmen, oft bleibe dann Arbeit im Blumenladen liegen. Und leider hätten viele Kunden, die schnell ein Paket abgeben wollen, kein Verständnis dafür, wenn sie mal etwas warten müssen. Künftig will sie als Dienstleistung nur noch die Annahme für die Reinigung weiterführen. (SZ/MSM)

zur Startseite