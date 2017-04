Gut zu wissen Post ist einzugsbereit In dem Gebäude sind acht Wohnungen entstanden. Einige Interessenten gibt es schon. Die kommen nicht nur aus Hartha.

Die Sanierung des Postgebäudes an der Pestalozzistraße in Hartha ist abgeschlossen. Derzeit wird im Außengelände für jede der acht Wohnungen eine Parkfläche angelegt. Außerdem entsteht eine Grünfläche, die die Mieter individuell nutzen können. © Dietmar Thomas

Fast genau zwei Jahre nachdem der erste Putz an der ehemaligen Post an der Pestalozzistraße abgehackt wurde, sind die Arbeiten an dem Grundstück nahezu abgeschlossen. Ende dieses Monats soll der sprichwörtliche Hammer fallen, erklärt Daniel Herrmann von der HHR Immobilien GbR . Seit der Wende hatte die Post bereits fünf Eigentümer, die in dem Gebäude die unterschiedlichsten Ideen verwirklichen wollten. Die Immobilienfirma hat es als Einzige geschafft, ihr Vorhaben umzusetzen.

In dem Gebäude sind acht Zwei- und Dreiraumwohnungen mit einer Größe zwischen 70 und 100 Quadratmetern entstanden. Den Standard bezeichnet Herrmann als anspruchsvoll und begründet diese Einschätzung unter anderem mit einer Klimatisierung der Räume und der Fußbodenheizung. Es gibt keine Schwellen und in den Bädern bodengleiche Duschen. Somit sind die Wohnungen auch senioren- und behindertenfreundlich.

Im Erdgeschoss gibt es zwei Besonderheiten. Allen Wohnungen steht auf der Hofseite eine große Terrasse zur Verfügung. „Die Mieter können sich ihren Bereich mit einem Sichtschutz selbst abteilen“, meint Herrmann. Eine kleine Zweiraumwohnung hat sogar von außen einen separaten Eingang, der stufenlos über eine kleine Rampe erreichbar ist. Zu allen anderen Wohnungen geht es über zwei Treppenhäuser im Inneren des Gebäudes.

„Die Wohnungen sind fertig. Die Besichtigungen laufen“, sagt Daniel Herrmann. Dabei hatte er bisher nicht nur Interessenten aus Hartha. Auch Waldheimer waren dabei und potenzielle Mieter aus Leipzig. Dass sich die Sanierung des Hauses so weit herumgesprochen hat, erstaunt den Eigentümer. Der Einzug ist ab sofort möglich. „Aber die meisten Interessenten müssen noch Kündigungsfristen für ihren bisherigen Mietvertrag einhalten“, so der Immobilienmakler.

Nicht nur die Wohnungen sind fertig. Auch von der einst tristen Fassade ist nichts mehr zu sehen. So richtig weiß Herrmann nicht, wie er den neuen Farbton bezeichnen soll. „Altgrün“, meint er dann. Die Farbe sei mit dem Denkmalschutz abgestimmt worden. Zu seinen Glanzzeiten sei das Gebäude fast weiß gewesen. „Aber diese Farbe ist zu anfällig für die Luftverschmutzung“, begründet er die Änderung. Denn vieles wurde originalgetreu erhalten.

In diesem Monat erfolgen im Außengelände der Post noch einige Restarbeiten. Für jede Wohnung entsteht ein Parkplatz, den die Mieter kostenlos nutzen können. Auf dem restlichen Areal wird Rasen eingesät, später vielleicht noch ein paar Sträucher gepflanzt. Herrmann hofft, dass das Freigelände künftig auch rege genutzt wird. Dabei ist ihm egal, ob dort Wäsche trocknet, ein paar Kinderspielgeräte oder ein Pavillon aufgestellt werden. Die Wiese sei groß genug, dass jeder einen Platz finde.

Die Frage nach den Kosten für die umfangreiche Sanierung des einst maroden Gebäudes beantwortet er nur unkonkret: „Es war teurer als ein Neubau.“

Die Harthaer haben die Verwandlung der Post teils sehr intensiv mitverfolgt. „Nach den Zeitungsberichten über den Baufortschritt haben mich ältere Leute angesprochen, die sich das Haus zwischendurch einmal anschauen wollten, weil sie es von früher kannten“, erzählt Herrmann. Die Bitte hat er ihnen gern erfüllt.

Das ehemals Kaiserliche Postamt ist inzwischen 113 Jahre alt. Etwa seit Ende der 1970er Jahre haben dicke Stützen einen der Giebel am Einstürzen gehindert. Vor einem Jahr haben die Harthaer ihre Post zum ersten Mal wieder ohne die Balken gesehen, nachdem der Giebel von innen gesichert und stabilisiert worden war.

zur Startseite