Post Germania im Schlussspurt Die Bautzener trotzen dem Spitzenreiter einen Punkt ab. Ein Ex-Regionalliga-Trainer sitzt bei Ralbitz/Horka auf der Bank.

© Uwe Soeder

Fußball-Kreisoberliga West. Das war kein Spiel für schwache Nerven, was da am Sonnabend auf dem Kunstrasenplatz im Bautzener Stadion Müllerwiese über die Bühne ging. Zu Gast beim SV Post Germania Bautzen war kein Geringerer als der klare Spitzenreiter SV Zeißig. Der ging schon in der 14. Minute durch Christopher Franke mit 1:0 in Führung – und dann dauerte es geschlagene 64 Minuten, bis der Ball wieder im Tor einschlug. Ronny Zetsch gelang vor 77 Zuschauern der umjubelte 1:1-Ausgleich.

Vier Minuten später war die Freude bei Post Germania schon wieder vorbei. René Guroll (80.) und Torjäger Rostam Geso (82.) brachten den Tabellenersten mit 3:1 nach vorn. Doch die Bautzener dachten gar nicht daran, jetzt schon aufzugeben. In der 90. Minute erzielte Tobias Holz den 2:3-Anschlusstreffer und in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Martin Hanspach noch zum Ausgleich. Es war für den SV Zeißig, der mit nunmehr 44 Punkten die Tabelle anführt, überhaupt das erste Unentschieden in der laufenden Saison.

David Fleißner trifft doppelt

Verfolger Königswarthaer SV rückte mit einem 3:1-Auswärtssieg beim LSV Bergen bis auf sieben Zähler an Zeißig heran. Doppelter Torschütze für den KSV war dabei David Fleißner. Erst versenkte er schon in der ersten Spielminute den Ball im eigenen Tor, um nach der Pause den 1:1-Ausgleich zu erzielen (55.). Ronald Wichmann brachte die favorisierten Gäste mit 2:1 in Führung (68.), bevor Marius Nikol die Hausherren mit einem Eigentor in der 79. Minute auf die Verliererstraße brachte.

LSV-Kapitän Franz Rösner, der mit 23 Treffern weiterhin die Torjägerliste anführt, gelang diesmal kein weiteres Tor. Er wird verfolgt vom Zeißiger Duo Rostam Geso und Andreas Kober, die mit ihren inzwischen 19 Saisontoren immer näher an Rösner heranrücken. Peter Domaschke vom DJK Sokol Ralbitz/Horka folgt mit 16 Treffern. Sein Team gewann ohne ihn am Sonntag mit 2:1 gegen den FV Ottendorf-Okrilla und bleibt mit 30 Zählern Tabellendritter. Als doppelter Torschütze glänzte dabei vor 79 Zuschauern Stefan Bensch (78.+81.). Das Ehrentor für den FV erzielte Rico Kühne in der 84. Minute.

Viel interessanter war aber die Besetzung der Ralbitzer Trainerbank, auf der Thomas Hentschel Platz nahm. Der 52-Jährige springt „aus alter Verbundenheit“ ein. Hentschel war im März 2016 beim Regionalligisten Budissa Bautzen beurlaubt worden und ist seitdem ohne Job. Weiter in großer Abstiegsgefahr schweben die SG Wilthen (13 Pkt.) und der TSV Pulsnitz. Der Tabellenvorletzte Wilthen holte beim 0:0 gegen Rammenau immerhin einen Punkt. Schlusslicht sind die Pfefferkuchenstädter mit nur elf Zählern. (mit js)

