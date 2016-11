Post für den Weihnachtsmann Am Feuerwehrgerätehaus in Gleisberg hängt jetzt wieder ein Weihnachtspostkasten. In den dürfen Mädchen und Jungen aus dem Ort Wunschzettel einwerfen.

Am Feuerwehrgerätehaus in Gleisberg hängt jetzt wieder ein Weihnachtspostkasten. In den dürfen Mädchen und Jungen aus dem Ort Wunschzettel einwerfen. Dass diese dann in Erfüllung gehen, dafür gibt’s keine Garantie. Mit ein bisschen Glück besteht aber die Chance, dass der Weihnachtsmann die Wünsche am 3. Dezember auf dem Wichtelmarkt in Gleisberg verliest und ihnen so zu mehr Gehör verhilft. Die jüngsten Feuerwehrleute aus dem Ort wollen es zumindest versuchen und haben gleich nach dem Anbringen des Briefkastens ihre Wunschzettel eingeworfen. Die Aktion gibt es in diesem Jahr erst zum zweiten Mal. Eine rege Beteiligung ist gewünscht.

