Post bald im Einkaufsmarkt Ende Oktober schließt Martina Schönfelder wie angekündigt ihre Post. Die übernimmt der Einkaufsmarkt am Bahndamm.

Martina Schönfelder hört wie angekündigt auf. Derzeit bietet sie den Ausverkauf ihres Geschäfts im Kirchwinkel an. Post- und Paketannahme laufen künftig über den Edeka-Markt am Bahndamm. Der hatte bereits den Hermes-Postdienst im Angebot, der nun aus Wettbewerbsgründen gekündigt werden musste. „Doch zwei Drittel der Hermespakete können auch bei der Deutschen Post abgegeben werden“, weiß Geschäftsinhaber Manfred Engelmann vom Edeka-Einkaufsmarkt. Er und seine Mitarbeiter bemühen sich um einen nahtlosen Übergang. So wird auch überlegt, die bisherigen Öffnungszeiten nach hinten zu schieben, um Berufstätigen beim Einkauf entgegenzukommen. Derzeit ist von 8 bis 17 Uhr geöffnet, außer mittwochs. Künftig könnten Einkaufen und Postdienst von 9 bis 18 Uhr möglich sein. Sonnabends ist von 7 bis 11 Uhr geöffnet.

Martina Schönfelders Familienshop, der seit 15 Jahren bestand, geriet durch die Sparkassenschließung in Schwierigkeiten. „Mein Umsatz ist dieses Jahr um drei Viertel zurückgegangen“, sagt Schönfelder.

