Possendorfer Pfarrer ist tot Wegen einer Erkrankung war Christfried Luckner schon länger nicht im Dienst. Nun ist er im Alter von 61 Jahren gestorben.

Christfried Luckner ist tot. © K.-L. Oberthür

Christfried Luckner ist tot. Der Pfarrer der Kirchgemeinde Possendorf starb laut seinem Sohn Tobias Luckner am Montag im Alter von 61 Jahren. Sein Herz habe nun für immer aufgehört zu schlagen. Bereits seit Längerem hatte der Seelsorger wegen einer Erkrankung sein Amt nicht ausüben können. Sein Tod sei allerdings überraschend gekommen. Die Trauerfeier soll am Freitag, dem 25. August, ab 14 Uhr auf dem Friedhof in Reichenberg stattfinden.

Luckner war beliebt bei vielen der rund 850 Kirchgemeindemitglieder in Possendorf. Vor allem menschlich sei sein Tod ein großer Verlust, heißt es dort. Er setzte sich stets dafür ein, dass es einen Austausch unterschiedlicher Meinungen und Ansichten gab. Und er wandte sich auch an Leute, die sich für den christlichen Glauben und seine Werte interessieren, unabhängig davon, ob sie Kirchenmitglied waren.

Ehe der bis zuletzt in Röhrsdorf wohnende Luckner Anfang 2013 sein Amt in Possendorf antrat, war er Pfarrer in der Kirchgemeinde Reichenberg bei Moritzburg. Nach zwölf Jahren hatte er eine neue Herausforderung gesucht, die er, was er während seiner Tätigkeit betonte, in Possendorf gefunden habe.

Luckner war auf Pfarrer Andreas Kreß gefolgt, der aus gesundheitlichen Gründen zuvor schon monatelang ausgefallen war. Nachdem auch Luckner krankheitsbedingt sein Amt in Possendorf nicht mehr wahrnehmen konnte, übernahm schließlich im vorigen Jahr Pfarrerin Maria Rentzing die Vertretung. Seelsorger aus Possendorf sind ebenfalls in anderen Kirchgemeinden des Kirchspiels Kreischa-Seifersdorf mit seinen etwa 3 100 Gemeindemitgliedern tätig. Nach dem Tod Luckners wird die Pfarrstelle in Possendorf neu ausgeschrieben.

