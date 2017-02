Possendorfer Bach bis Mai fertig

Die Arbeiten zur Instandsetzung des Possendorfer Bachs in Kreischa werden noch bis Mai andauern. Darüber informiert Bürgermeister Frank Schöning (FBK). Seit Dezember laufen die Bauarbeiten an dem Gewässer zwischen Gombsen und Theisewitz. Der Bach soll mehr Raum bekommen, um sich im Falle eines Hochwassers besser ausbreiten zu können. Die Kosten für die Sanierung liegen bei insgesamt 1,9 Millionen Euro. Die Summe wird komplett über Fördermittel bezahlt. Der Possendorfer Bach wurde beim Hochwasser 2013 arg in Mitleidenschaft gezogen. Es brachen Ufer ab, Bauwerke und Bäume wurden unterspült.

Im Frühjahr ebenfalls abgeschlossen werden sollen die Arbeiten am Scheibengraben, sagt Frank Schöning. Der dazugehörige Teich ist bereits wieder hergerichtet. Nach dem Hochwasser hatte sich eine ganze Menge Sedimente abgelagert. Nun habe der Teich im Hochwasserfall wieder genügend Fassungsvermögen. (SZ/cb)

