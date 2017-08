Possen um den Plossen Der Fraktionschef der Grünen im Stadtrat wundert sich, dass die Linke eine Sondersitzung zur Haarnadelkurve beantragt.

Es geht eng zu in der viel diskutierten Plossenkurve in Meißen. © Claudia Hübschmann

„Mit großem Erstaunen habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Fraktion Die Linke eine Sondersitzung des Stadtrates zum Thema „Plossen“ am 23. August beantragt hat“, schreibt Heiko Schulze, der Vorsitzende der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat. „Diese Art Politik in der Stadt zu machen, lehne ich ab.“ Schulze erklärte, dass Die Linke bisher allen Beschlussvorlagen zum Thema im Rat zugestimmt hat.

„In der Stadtratssitzung im März, als über die Stellungnahme der Stadt zum Plossenausbau entschieden wurde, war ich als Stadtrat von Bündnis 90/Die Grünen der einzige, der gegen die Stellungnahme stimmte.“ Hauptgrund seiner Ablehnung sei der Bau einer dauerhaften Ausweichstrecke durch den Siebeneichener Park gewesen.

Der sogenannte Siebeneichener Schlossberg soll eine der Umfahrungen für den Ausbau der S 177 am Plossen werden. Das geht aus den Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens hervor, die die Landesdirektion öffentlich ausgelegt hatte. Danach soll die Umfahrung 5,50 Meter breit werden, derzeit misst der Hohlweg weniger als drei Meter.

Schulze erklärte, dass er Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) nach der Haushaltsberatung am vergangenen Dienstag vorgeschlagen habe, kurzfristig eine Sitzung des Ältestenrates betreffs des Plossen einzuberufen. Nach kurzer Diskussion habe der Oberbürgermeister den Vorschlag aufgegriffen und das Treffen für kommenden Dienstag angesetzt. Im Ältestenrat solle nichts entschieden werden, aber das weitere Vorgehen zum Thema Plossen besprochen und abgestimmt werden. Das sei unter allen Fraktionen Konsens gewesen.

Aufgeheizte Atmosphäre

„Aus meiner Sicht ist eine Stadtratssitzung im August vor dem Hintergrund der aufgeheizten Atmosphäre und des in der Tat schwer zu durchschauenden Sachverhaltes nicht der geeignete Rahmen“, erklärte Schulze. Er plädiere, wie von der Initiative „Bürger für Meißen – Meißen kann mehr“ angeregt, für eine öffentliche moderierte Bürgerversammlung. „In dieser müssen die Bürger, Stadträte, Stadtverwaltung und Vertreter des Freistaates ihre Positionen, Bedenken, Vorschläge, etc. äußern können. Sicherlich wird eine Diskussionsveranstaltung nicht ausreichen. Am Ende müssen akzeptable Lösungen für die Stadt gefunden werden. Und welcher Ort für eine Bürgerversammlung wäre besser geeignet als der Ratssaal?“

Beim Ausbau der S 177 im Meißener Stadtgebiet geht es vor allem um die Frage, ob die Straße weiter für den Lkw-Verkehr ertüchtigt werden soll. Dazu müsste die Haarnadelkurve am Plossen aufwendig umgebaut werden. Anwohner befürchten, dass eine ausgebaute S 177 weiteren Lkw-Verkehr anzieht, der über die Poststraße, den Neumarkt und die Wilsdruffer Straße mitten durch Wohngebiete geführt würde.

zur Startseite