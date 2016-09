Positives Echo auf Sachsenhof-Pläne Klingenberg will die Wohnblocks sanieren. Die meisten Mieter ziehen mit.

Klingenberg will zuerst den Wohnblock 2 sanieren. © Egbert Kamprath

Mit einer Mieterversammlung hat die Gemeinde am Donnerstag eine weitere Hürde auf dem Weg zur Sanierung der Wohnblöcke am Sachsenhof genommen. Nach dem Beschluss des ersten Bauabschnittes im Gemeinderat vor anderthalb Wochen lud die Gemeinde die verbliebenen Mieter von Block eins zur Gesprächsrunde ein, um die Sanierungspläne vorzustellen und zu diskutieren. Elf der 24 Wohnungen der Aufgänge 2a bis c sind noch bewohnt, vier davon sind Flüchtlingsunterkünfte, die an einen Drittanbieter vermietet sind. Alle betroffenen Mieter seien der Einladung gefolgt, sagte Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) auf Nachfrage. Die Resonanz sei großteils positiv ausgefallen. Den Mietern des zuerst zu sanierenden Aufganges 2b wolle man Übergangswohnungen in anderen Blöcken anbieten. 14 Tage bleibt ihnen nun Zeit, sich zu überlegen, ob sie dieses Angebot annehmen oder selbst auf Wohnungssuche gehen wollen. (jan)

