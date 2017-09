Positives Echo auf Expressbus Die neue Linie Glashütte – Heidenau wird angenommen und ist noch ausbaufähig. Es gibt bereits erste Ideen.

Seit knapp drei Monaten fährt parallel zur Müglitztalbahn die Buslinie 372. © Kamprath

Die neue Buslinie 372 hat die Erwartungen des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) erfüllt. „Mit der bisherigen Annahme des Angebotes sind wir zufrieden“, sagt Marketingchefin Gabriele Clauss.

Die Linie, die zwischen Glashütte und Heidenau fährt und nur an ausgewählten Haltestellen stoppt, wurde am 12. Juni gestartet. Damit wollte der VVO Lücken im Fahrplan der Müglitztalbahn schließen, da diese nur im Stundentakt fährt. Vor allem die Pendler, die von Dresden mit der Bahn zur Arbeit nach Glashütte fahren, hatten darauf gewartet. Schließlich hat die S-Bahn, die in Heidenau ankommt, hin und wieder Verspätung. Den Pendlern blieb bis Mitte Juni dann nichts anderes übrig, als eine knappe Stunde auf den nächsten Zug Richtung Glashütte zu warten. Das ist nun anders. Im Halbstundentakt kommt man am Vormittag von Heidenau nach Glashütte und am Nachmittag von der Uhrenstadt ins Elbtal. Das wird vor allem von der Uhrenmanufaktur Glashütte Original begrüßt – ausdrücklich, wie deren Sprecher Michael Hammer auf SZ-Nachfrage erklärt. Denn viele von deren Mitarbeitern besitzen das Jobticket. Mit diesem können sie dank des großzügigen Zuschusses ihres Arbeitgebers sogar kostenfrei mit Bus und Bahn zwischen Wohn- und Arbeitsort fahren.

Deshalb kommt das neue Busangebot bei den Manufakturbeschäftigten gut an. „Zahlreiche unserer Mitarbeiter machen bereits davon Gebrauch“, sagt Hammer. Insbesondere die Fahrten am Nachmittag ab Glashütte werden gut nachgefragt. Aber auch die Vormittagsangebote von Heidenau aus werden genutzt. Diese Fahrten seien insbesondere eine gute Ergänzung für diejenigen Kollegen, die aus Dresden kommen und aufgrund einer Verspätung der S-Bahn den Anschluss zur Städtebahn in Heidenau nicht erreichen, meint Hammer.

Viel Betrieb am Nachmittag

Beim VVO spiegelt sich das in den Fahrgastzahlen wider. „Am stärksten nachgefragt werden die Fahrten am Nachmittag aus Richtung Glashütte nach Heidenau, vor allem die Fahrt mit Start 16.17 Uhr in Glashütte“, sagt Frau Clauss. Allein im Juli nutzten 800 Fahrgäste die Linie. Beim VVO rechnet man damit, dass sich diese Zahl erhöhen wird. Denn der Juli ist ein klassischer Urlaubsmonat. Deshalb sei die Zahl für den Berufsverkehr „nicht aussagekräftig“, sagt sie. Ähnlich bewertet wird die Situation vom Busunternehmen, das auf der Strecke unterwegs ist. Nach dem Ende der allgemeinen Urlaubszeit erwartet man dort einen weiteren Anstieg, sagt der Marketingleiter vom Regionalverkehr Dresden (RVD), Volker Weidemann.

Ende September werden VVO und RVD die Zahlen auswerten, um Schlüsse zu ziehen. Dann werde man auch die Wünsche bewerten, die bisher eingegangen seien, sagt Weidemann. Davon gibt es bereits einige, wie Michael Hammer erklärt. So müssten Pendler, die am Nachmittag mit dem Bus nach Heidenau fahren, dort rund 15 Minuten auf die S-Bahn warten. „Dies ist etwas lang und könnte noch optimiert werden.“ Weiterhin wäre wünschenswert, wenn morgens ein zusätzlicher Bus von Heidenau fahren würde, der Glashütte gegen 6.17 Uhr erreicht. Davon würden vor allem die Mitarbeiter in den Produktionsabteilungen profitieren, deren Arbeitstag zwischen 6 und 6.30 Uhr beginnt. Für einige Mitarbeiter wären weitere Zwischenstopps wie in Mühlbach von Interesse. „Vielleicht könnte man hier noch einige Bedarfshalte einführen“, schlägt Hammer vor. Weidemann zeigt sich nicht abgeneigt. Sollte es eine signifikante Nachfrage nach einer zeitlich früheren Fahrt am Morgen nach Glashütte geben, dann werde man mögliche Bedarfsanpassungen vornehmen, sagt er. Auch Stopps an weiteren Haltestellen wären möglich. Das sollten aber Einzelfälle bleiben, da sonst der beabsichtigte Eilfahrt-Charakter im Zwischentakt der Müglitztalbahn verloren geht.

Sowohl VVO als auch RVD haben ein Interesse daran, die Verbindung zu verbessern und damit noch mehr Jobticketnutzer zu gewinnen. Neben den 214 von Glashütte Original gibt es noch sieben, die beim Schwesterunternehmen Union arbeiten. Beim Mitbewerber Nomos Glashütte sind es aktuell 50, sagt Unternehmenssprecherin Jasmin Denk. Aufgrund der neuen Buslinie sind allerdings bislang weder bei Nomos noch bei Glashütte Original und Union Anträge auf eine Jobticketnutzung eingegangen. Aber das kann sich noch ändern. Schließlich übernehmen alle drei Unternehmen den kompletten Eigenanteil, den die Inhaber des Jobtickets eigentlich zahlen müssten.

