Positiver Epo-Test bei Marathon-Siegerin Jemima Sumgong gewann 2016 die Rennen in Rio und in London. Ihre olympische Goldmedaille wird sie wohl behalten können.

Am 14. August 2016 gewinnt Jemima Sumgong aus Kenia im Marathon bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro. © dpa

Als Jemima Sumgong am 15. August 2016 das erste olympische Marathon-Gold für eine Kenianerin gewann, feierte ein ganzes Land den historischen Erfolg. Doch nun liegt ein Schatten über dem Sieg, die ohnehin schwer beschädigte Glaubwürdigkeit der Läufernation erhält erneut einen schweren Schlag: Sumgong wurde bei einer Kontrolle in dieser Woche positiv auf das Blutdopingmittel Epo gestestet. Der Leichtathletik droht der nächste prominente Dopingfall.

„Wir können bestätigen, dass in dieser Woche ein Verfahren gegen Jemima Sumgong wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regularien eingeleitet wurde“, teilte die IAAF mit. Die 32-Jährige hatte im vergangenen Jahr zudem den traditionsreichen London-Marathon gewonnen und war auch für dieses Jahr gemeldet. Inzwischen teilten die Veranstalter mit, dass Sumgong am 23. April nicht starten werde.

„Ich bin sauber“, hatte Sumgong nach ihrem Olympiasieg noch erklärt – und wird ihre Goldmedaille von Rio höchstwahrscheinlich auch behalten dürfen, da der Test nach ihrem Sieg durchgeführt wurde. Nur wenn ihr bei den anstehenden Ermittlungen systematisches Doping auch in der Zeit davor nachgewiesen wird, könnte sie nachträglich die Medaille noch verlieren.

Sollte auch Sumgongs B-Probe positiv sein, stünde sie in einer Reihe von Dutzenden überführten kenianischen Leichtathleten. Rund 50 Sportler sind in den letzten Jahren wegen Dopings gesperrt worden, darunter auch die Weltklasse-Marathonläuferin Rito Jeptoo. Sumgongs frühere Trainingspartnerin war 2014 ebenfalls positiv auf Epo getestet und anschließend für vier Jahre gesperrt worden.

Sumgongs derzeitiger Trainingsgruppe gehört auch Sarah Chepchirchir an, die Ende Februar den Tokio-Marathon gewann und dabei ihre persönliche Bestleistung innerhalb eines Jahres um mehr als zehn Minuten auf 2:19:47 Stunden verbesserte. Trainiert werden beide von Sumgongs Ehemann und Chepchirchirs Bruder Noah Talam. Sumgongs Manager Federico Rosa war im Zuge der Ermittlungen gegen seine ehemalige Athletin Jeptoo in Kenia inhaftiert worden. Die Anschuldigungen gegen ihn, Jeptoo beim Doping unterstützt zu haben, wurden später allerdings fallengelassen.

Mit Bestürzung, aber auch Erleichterung reagierte die World Marathon Majors (WMM). Die Kontrolle bei Sumgong war Bestandteil eines speziellen Testprogramms für Top-Marathonläufer, das vom Zusammenschluss der Straßen-Marathons in Boston, London, Berlin, Tokio, Chicago und New York mitfinanziert wird. „Wenn sich das bestätigt, gibt es einen Hinweis darauf, dass wir im Kampf gegen Doping Boden gewinnen“, sagte WMM-Generaldirektor Tim Hadzima. Ziel des Programms ist es, 150 Läuferinnen und Läufer mindestens sechsmal im Jahr im Training zu kontrollieren. In der laufenden WMM-Serie 2016/17, die am 17. April mit dem Boston-Marathon endet, führt Sumgong die Frauen-Wertung an. Die Veranstalter erklärten jedoch, bis zur Klärung des Falls keine Siegerin – die 500 000 Dollar erhält – zu küren. (sid)

