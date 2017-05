Positive Nebenwirkungen Eine Kampagne des Ärzte-Netzes Ostsachsen will deutsche Ärzte an die Neiße locken. Neugierig sind aber auch andere.

Joachim Tauch ist Manager des Ärzte-Netz Ostsachsen und bemüht sich darum, mehr Mediziner in die Region zu locken. © A. Schulze

Hinter Joachim Tauch liegt ein erfolgreiches Wochenende. Für das Ärzte-Netz Ostsachsen hat er auf der Insider-Ausbildungsmesse des Landkreises Görlitz in Löbau nicht nur viele, sondern vor allen Dingen auch vielversprechende Gespräche geführt. „Wider Erwarten gab es eine große Anfrageresonanz“, sagt der Netzwerkmanager. Teilweise sind junge Leute schon mit ganz klaren Berufsvorstellungen auf ihn und die mitgereisten Mediziner zugekommen. Eine junge Zittauerin etwa möchte Gerichtsmedizinerin werden und hat sich am Stand des Ärzte-Netzes ausführlich beraten lassen.

Der ostsächsische Ärzteverbund bemüht sich ganz bewusst um mögliche Fachkräfte von morgen wie die junge Zittauerin. Mit einer im Februar gestarteten Imagekampagne soll der Nachwuchs aus der Region schon früh für eine Rückkehr in die Oberlausitz nach dem Studium begeistert werden. Wer sich bereiterklärt, nach dem Studium außerhalb der drei großen sächsischen Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig zu arbeiten, dem winken auch attraktive Fördermöglichkeiten. Auf der Messe in Löbau hat Joachim Tauch junge Gymnasiasten über entsprechende Fördermöglichkeiten aufgeklärt.

Mancher fürchtet zum Beispiel, für ein Medizinstudium in Deutschland zu schlechte Noten zu haben, hat der Netzwerkmanager in Löbau beobachtet. Doch auch dann gibt es noch Optionen. So hat der Freistaat Sachsen etwa eine Kooperation mit einer Universität im ungarischen Pécs. „Manche wussten das gar nicht“, erzählt Joachim Tauch. Der hat während der Messe eifrig Flyer verteilt und die eigene Homepage des Netzwerkes beworben. Die ist ein zentraler Baustein für den Ärzteverbund, um mehr Mediziner nach Ostsachsen zu locken.

Dass die Imagekampagne wahrgenommen wird, beweisen Joachim Tauch die Anfragen, die ihn erreichen. Anders als erhofft, kommen diese aber oft aus dem Ausland. Und um als niedergelassener Arzt zu arbeiten, reichen die Sprachkenntnisse der Interessenten oft nicht aus. Trotzdem wird niemand weggeschickt. „Wir können froh sein, dass wir ausländische Fachkräfte reinkriegen, die uns in unserer Lage unterstützen“, sagt Joachim Tauch. So hat ihn zum Beispiel auf der Ausbildungsmesse die Anfrage von zwei jungen polnischen Ärztinnen erreicht, die ihre Facharztausbildung gerne in Ostsachsen machen möchten. Sie will er nun an die beiden Görlitzer Krankenhäuser weitervermitteln.

Über die Internetseite des Ärzteverbundes hat sich auch eine weißrussische Medizinerin gemeldet, die sich für eine Weiterbildung zur Kinderärztin interessiert. Die Servicestelle für ausländische Fachkräfte des Landkreises hat Joachim Tauch wiederum eine Ärztin aus Ecuador vermittelt, die sich gerne im Bereich der Inneren Medizin weiterqualifizieren möchte. Langweilig wird dem Netzwerkmanager also perspektivisch nicht. „Ärzte können so etwas nebenbei überhaupt nicht leisten“, sagt er. Sollen sie ja auch gar nicht und sich viel lieber um die Sorgen und Nöte der Patienten kümmern.

Da sich auch in anderen Regionen Sachsens und Deutschland immer mehr Ärzteverbünde bilden, muss sich auch Ostsachsen professionalisieren, macht Joachim Tauch deutlich. „Wir sind nicht zu spät dran. Aber wenn wir nicht gehandelt hätten, bestünde die Gefahr, dass wir den Anschluss verlieren“, sagt er und hofft in den nächsten Tagen auf einen positiven Förderbescheid, um die Arbeit weiter intensivieren zu können.

Denn dass nur aufgrund eines schön gemachten Internetvideos Mediziner an die Neiße ziehen, daran glaubt auch beim Ärzte-Netz Ostsachsen niemand. Der im Internet fast 1 400 mal angeschaute Streifen sorgt, genau wie der Messeauftritt am Wochenende in Löbau, vor allen Dingen für Aufmerksamkeit.

