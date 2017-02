Tischtennis – Bezirksklasse Positive Aussichten Döbelner festigen mit drei klaren Siegen ihre vierte Tabellenposition.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Der Döbelner SV III hat in Staffel 4 derzeit einen richtig guten Lauf. Immerhin war das klare 13:2 gegen die SG Miltitz bereits der vierte Sieg im Jahr 2017.

Die erste und einzige Niederlage in der Rückrunde vor gut zwei Wochen scheint da gar nicht ins Gewicht zu fallen. Zudem punkteten die Mittelsachsen gleich dreimal mit zweistelligen Ergebnissen. Mit diesen Resultaten festigten sie ihre vierte Tabellenposition. Sie kommen nun auf 17:11 Zähler. Eine deutlich bessere Bilanz, als sich die Mannschaft vor Saisonbeginn erträumt hatte. Selbst zur Winterpause konnte mit solch einem überzeugenden Start ins neue Jahr nicht gerechnet werden.

Doch mittlerweile sind auch schon in der Rückrunde mehr als die Hälfte aller Spiele absolviert und einer positiven Bilanz auch am Ende der Saison sollte nun nichts mehr im Wege stehen.

Selbst gegen die SG Miltitz konnten sich die Gastgeber noch einmal steigern. Das erste direkte Duell beider Mannschaften gewannen die Döbelner vor fast genau vier Monaten mit 9:6. Diesmal stand ein noch deutlicheres 13:2 auf der Anzeigetafel. Und an diesem klaren Resultat gab es auch nicht den leisesten Zweifel. Denn vom Anfang an dominierten die DSV-Herren diese Partie. Noch nicht einmal ein Fünf-Satz-Spiel mussten die früheren Kreisstädter bemühen, um erfolgreich zu sein. Nur Stephan Anger erwischte einen rabenschwarzen Tag. Die Nummer zwei bei den Gastgebern musste sich sowohl im ersten als auch im zweiten Einzel geschlagen geben. Allerdings hatte auch Stephan Anger Anteil am Gesamterfolg seiner Mannschaft. Denn zu Spielbeginn konnte er gemeinsam mit Philipp Oßwald das Auftaktdoppel gewinnen. (DA/jsc)

zur Startseite