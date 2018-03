Fußball – Landesklassen Positive Auftritte Entgegen dem Witterungstrend: Nachwuchsgroßfeldteams des Döbelner SC absolvieren ihre Punktspiele in den Landesklassen.

Kenny Pittroff (links) versucht im B-Junioren-Spiel einen Akteur der SpG Liebertwolkwitz/Grimma II zu stören. © André Braun

Döbeln. In der Staffel Nord hatten sich die B-Junioren des Döbelner SC gegen die Spielgemeinschaft aus Liebertwolkwitz und Grimma einen Sieg auf die Fahnen geschrieben. Allerdings verhinderte mangelnde Laufbereitschaft in der ersten Halbzeit die gewohnte spielerische Dominanz. Ein Eigentor sorgte dann sogar für einen Rückstand zur Pause. Nach dem Wechsel kam eine wesentlich motiviertere Heimelf auf den Platz zurück. Nach einer schönen Freistoßkombination über Philipp Dörner traf Tom Hachenberger zum Ausgleich. Nun zeigte der Gastgeber mehr Spielwitz und es ergaben sich folglich Torchancen, die auch genutzt wurden. So stand es nach 61 Minuten bereits 3:1, ehe in der 72. Minute die sehenswerteste Kombination des gesamten Spiels zum 4:1 führte. Über die Stationen Kenny Pittroff, Dörner und Hugo Stiller erzielte Nick Sparrer das 4:1.

Mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg kehrten die A-Junioren des Döbelner SC in der Staffel Mitte aus Großenhain zurück. Zwar kamen die Gäste in der ersten Halbzeit nach der langen Winterpause nur holprig ins Spiel, doch mit zunehmender Spieldauer wurde das Auftreten der Döbelner immer selbstbewusster. „Vor allem Jonas Türpe im Tor hat uns mit einer Topleistung sehr viel Stabilität verliehen und das Spiel von hinten heraus gut organisiert“, sagte Trainer Holger Schmidt. Leon Bauer erzielte ein schönes Tor zum 0:1, danach verpassten es die DSC-Junioren, nachzulegen. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber plötzlich besser ins Spiel und durch einen verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich. Doch postwendend nutzte Eric Pohl eine Eingabe von Christopher Kießig zur erneuten Führung. Das Zepter lag nun wieder fest in Döbelner Hand und Latif Madjidou nutzte eine der zahlreichen Großchancen zur endgültigen Entscheidung.

In der Landesklasse Nord der C-Junioren zeigte das Team des Döbelner SC gegen den FC Grimma wieder eine starke Leistung und brachte den Favoriten in große Schwierigkeiten. Die Döbelner hielten lange gut mit, mussten aber am Ende aufgrund einer Schwächephase in der zweiten Halbzeit die Niederlage hinnehmen. Die gesamte erste Halbzeit spielten die DSC-Jungs munter mit und gewannen dabei die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld. Die Führung sprang allerdings nicht heraus. Vielmehr machte die DSC-Abwehr dem Gegner in der Nachspielzeit ein unnötiges Gastgeschenk zum 0:1. In der zweiten Halbzeit wurde Grimma offensiv stärker und nutzte die Probleme im Stellungsspiel in der Defensive des Döbelner SC eiskalt aus. Die Folge war ein 0:3-Zwischenstand. Ein von Sidney Winkler verwandelter Freistoß und ein Strafstoßtor von Jacob Wadewitz sorgten für neue Hoffnung. Nun warfen die Gastgeber alles nach vorn, doch fehlten dem DSC das Glück und die Cleverness. Entsprechend war das 2:4 in der Nachspielzeit die Entscheidung. (DA/dsc)

zur Startseite