Positionswechsel im Sachsentag-Team Alfred Simms Ende als Projektleiter wundert viele – im Rathaus wundert man sich dagegen eher über die Aufregung.

zurück Bild 1 von 3 weiter Alfred Simm kümmert sich darum, dass das Motto „Mit Volldampf nach Löbau“ umgesetzt wird. Foto: Archiv Alfred Simm kümmert sich darum, dass das Motto „Mit Volldampf nach Löbau“ umgesetzt wird. Foto: Archiv

Joachim Birnbaum hat nicht nur im Messepark das Sagen, sondern ist auch Projektleiter für den Sachsentag.Foto: Archiv

Oberbürgermeister Dietmar Buchholz lächelt trotz schwieriger Entscheidungen dem Sachsentag entgegen. Foto: Archiv

Seit Kurzem ist Joachim Birnbaum der einzige Projektleiter für die Organisation des Löbauer Sachsentages. Allein ist er deswegen noch lange nicht. „Ich habe ein sehr leistungsfähiges Team um mich herum“, so Birnbaum. Mit „Team“ meint er seine jungen Angestellten – alle frisch von der Hochschule gekommen und mit fundiertem Uni-Wissen in Sachen Organisieren von Veranstaltungen ausgestattet. „Sie sind mit Elan bei der Sache“, so Birnbaum.

Nachdem Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) mit Alfred Simm seinen zweiten starken Mann für die Sachsentag-Organisation ins hintere Glied gerückt hat, lasten auf Birnbaums Schultern nun noch mehr Aufgaben als zuvor. Getreu dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“, stellt sich der Projektleiter nun aber der Herausforderung. „Mein Team unterstützt mich und hält mich jung“, sagt er.

Mit Alfred Simm verlässt dagegen nun schon zum zweiten Mal ein Organisator einer Löbauer Großveranstaltung eine Führungsdoppelspitze. Auch vor der Landesgartenschau gab es Querelen mit der damals von der Stadt berufenen Geschäftsführerin Anke Mutschischk, die noch weit vor Beginn des Gartenschaujahres ihren Posten räumen musste. Zurück blieb der vom Freistaat bestellte Geschäftsführer Jochen Heinz als alleiniger Chef.Auch wenn die beiden Fälle generell nicht vergleichbar sein mögen – das Geraune in der Stadt nach den an Erklärungen eher spärlichen Entscheidungen war in beiden Fällen groß.

Ingo Seiler, Fraktionschef der Bürgerliste, war von Simms Abberufung überrascht. Allerdings mache er sich keine größeren Sorgen um den Lauf der Vorbereitungen: „Ich hatte nicht den Eindruck, dass das Tischtuch zwischen den Herren Simm, Birnbaum oder dem Oberbürgermeister zerschnitten ist“, beschreibt Seiler seinen Eindruck von der Ratssitzung am 6. Oktober. Alfred Simm war anwesend, äußerte sich aber weder damals noch jetzt zu den Hintergründen. Trotz seiner Absetzung wird der rührige Chef der Eisenbahnfreunde weiterhin im Organisationsteam vertreten sein. Er kümmert sich um all das, was zum Sachsentag mit dem Thema Eisenbahn zu tun haben wird. Das sei eine wichtige Baustelle, zumal man dem Motto „Mit Volldampf nach Löbau“ gerecht werden will, sagt Joachim Birnbaum. Von Spannungen untereinander will er nichts wissen. „Unser Blick ist nach vorn gerichtet“, so der Projektleiter. Bürgerlisten-Chef Seiler hält die Neuorganisation für eine Erkenntnis, die sich im Laufe der Arbeit ergeben haben muss. Nur eines sei in seinen Augen unglücklich gelaufen: die Kommunikation.

Das ist auch für Linkspartei-Stadtrat Heinz Pingel der Punkt, den er nicht als optimal bezeichnen würde. Auch Pingel sieht keinerlei Probleme für die Organisation durch den Wechsel Simms. Der Linkspolitiker stimmt zudem mit dem OB überein, dass Personalentscheidungen nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden dürfen. Da nun aber durch die Meldung auf Radio Lausitz die Nachricht bereits in der Welt war, hätte sich Heinz Pingel durchaus eine diplomatischere Antwort von Dietmar Buchholz gewünscht. Der parteilose Oberbürgermeister hatte lediglich mitgeteilt, dass die Gründe weder die Öffentlichkeit noch den Stadtrat etwas angingen und er dazu nichts erklären werde. Diese Aussage hat Buchholz auf Nachfrage nochmals bestätigt. Der Umgang mit seiner Entscheidung in der Öffentlichkeit sei eine übliche Verfahrensweise. „Ich hoffe, dass Alfred Simm weiter seine Arbeit macht“, sagt er.

So, wie die Sache nun im Raum steht, gibt es jedenfalls jede Menge Stoff für Spekulationen und Vermutungen, was nun wirklich dahinter stehe, gibt Dietrich Schulte zu bedenken. Der FDP-Politiker, der selbst einmal Löbaus Stadtoberhaupt war, mag sich gar nicht an Spekulationen beteiligen. Aber auch er wundert sich, warum der umtriebige und gut vernetzte Simm, der mit gewissem Stolz von der Stadt zu Jahresbeginn als wichtiger Mann präsentiert wurde, auf einmal so geheimnisvoll die Position wechselt. „Vielleicht hat er es mit der Rührigkeit übertrieben – aber das wäre ja schon eine Spekulation“, sagt Schulte. Auch er hätte sich eine diplomatischere Kommunikation gewünscht, wo doch nun die Information einmal in der Öffentlichkeit sei.

Sein CDU-Stadtratskollege Hans Golombek kann dagegen die Vorgehnsweise des Löbauer OBs nachvollziehen: „Aus eigener Erfahrung sage ich, dass ich mich auch nicht dazu geäußert hätte.“ Dies sei eine Angelegenheit, die nicht so breitgetreten werden müsse. Spekulieren wolle er ebenso wenig wie seine Politik-Kollegen. „Ich gehe aber mal davon aus, dass es mit nichts Negativem zu tun hatte“, so Golombek.

