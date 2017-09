Posaunenchor-Chef als Luther Das Radeberger Bläserensemble war jetzt bei einem ganz besonderen Fest im Geburtsort von Luthers Frau Katharina von Bora zu Gast.

In mittelalterlichen Kostümen war der Radeberger Posaunenchor in Hirschfeld bei Nossen zu erleben. Und Bläserchef Wolfgang Franke (l.) verbreitete einen kräftigen Hauch Luther … © privat

Den Komponisten Heinrich Schütz hat er schon mal gespielt; jetzt war er auch noch Luther. Wolfgang Franke – der Chef des Radeberger Posaunenchors – schlüpft gern auch mal ins Kostüm, wenn es darum geht, Musik und die dazugehörige Zeit zusammen- und damit den Zuhörern näherzubringen. Als Schütz war er beim großen Festumzug zur 800-Jahr-Feier in Dresden unterwegs; nun in Hirschfeld bei Nossen war er im mittelalterlichen Pfarrerskostüm zu erleben. Als Luther. Denn in Hirschfeld wurde bekanntlich Katharina von Bora geboren, die Ehefrau des Reformators Luthers. Und im Rahmen des aktuell gefeierten 500. Reformations-Jubiläums waren die Radeberger Musiker unter Leitung von Wolfgang Franke in der Hirschfelder Kirche zu erleben; bei einem Abendkonzert im Rahmen des Gemeindefestes aus Anlass des Reformations-Jubiläums und am Sonntagmorgen dann auch beim Gottesdienst.

„Eine ehemalige Musikern von uns wohnt heute in Hirschfeld und hat uns zum Gemeindefest eingeladen“, beschreibt der Posaunenchor-Chef. Und er ist hörbar begeistert: „Es war sehr schön dort, es gibt in Hirschfeld eine wunderbare Lutherstube mit wirklich hoch interessanten Ausstellungsstücken.“ Aktuell zum Beispiel über Luther auf Goldmünzen.

In Sachen musikalischer Ausflüge sind die Radeberger in diesem Jahr übrigens besonders aktiv. Ende Mai zum Beispiel waren sie bekanntlich drei Tage lang beim Kirchentag in Leipzig aktiv. Beim großen Eröffnungskonzert, bei einer Oper über Katharina von Bora sowie beim musikalischen Abendgebet auf dem Leipziger Augustusplatz mitten in der Messestadt – und dann auch beim großen Abschluss-Gottesdienst vor immerhin 120 000 Teilnehmern gemeinsam mit rund 10 000 weiteren Bläsern auf der Elbwiese in Wittenberg. „Ein wunderbares Erlebnis“, schwärmt Wolfgang Franke noch immer. Zudem entstand auch gleich noch ein Fernsehbeitrag über die Radeberger; und das passenderweise im aktuellen 90. Jubiläumsjahr des Bläserchors. Das MDR-Fernsehen hatte die Radeberger in Leipzig mit der Kamera begleitet – entstanden war ein gut dreiminütiger Beitrag, der nun natürlich auch einen Platz im umfangreichen Archiv des Posaunenchors hat. Wie auch die Erinnerungen an den Auftritt in Katharina von Boras Geburtsort Hirschfeld.

