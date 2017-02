Posaunenchöre suchen junge Mitstreiter In Glashütte und Reinhardtsgrimma braucht man Nachwuchs. Dafür gibt’s jetzt Schnupperstunden.

© Archiv: Kamprath

Die Posaunenchöre Glashütte und Reinhardtsgrimma suchen junge Mitstreiter. „Unter dem Motto ’Von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber trotzdem Lust auf Blech?‘ wollen wir für Nachwuchs in den Posaunenchören werben“, sagt Kantorin Almut Reichel. Ansprechen wolle man nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene. Diese sind am Freitag herzlich zu Schnupperstunden eingeladen.

In Reinhardtsgrimma wird diese von Steffi Dietze, in Glashütte von Beate Bobe geleitet. Das Kirchspiel Glashütte strebt an, dass sich eine Jungbläserschule etabliert, die so ähnlich wie in der Musikschule funktioniert. Demnach würden sich die Jungbläser über die Posaunenchöre anmelden. Der Unterricht erfolgt vor Ort im Gemeindehaus. „Die Lehrer dafür werden von der Sächsischen Posaunenmission gestellt“, sagt Frau Reichel. Nach den ersten Ausbildungsjahren sollen die Jungbläser dann langsam und zielorientiert in die Posaunenchöre integriert werden. (SZ/mb)

Schnupperkurse der Posaunenchöre: Freitag, 10. Februar, 15.30 bis 16.30 Uhr, in der Winterkirche Reinhardtsgrimma; 17 bis 18 Uhr im Pfarrhaus Glashütte

