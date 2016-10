Porzelline-Lager kommt weg Wenn die wertvollen Urfomen der Porzellanmanufaktur geborgen sind, soll das alte Gebäude verschwinden. Das kann allerdings dauern.

Wenn alle Formen gerettet sind, kommt der Schutthaufen weg. © Archiv: Oberthür

Freital. Während die Räumarbeiten im eingestürzten Lager der Sächsischen Porzellanmanufaktur in Freital-Potschappel noch laufen, steht bereits fest, was aus der alten Baracke werden soll. Sobald alle Urformen in eine Halle am Osterberg-Steinbruch umgezogen sind, wird das Lager abgerissen. Das teilt Porzelline-Betriebsleiter Anatoli Schilling mit. Das Lager war Anfang Juli dieses Jahres eingestützt. Dabei wurden etliche der Modellformen aus Gips beschädigt. Manche sind in einige Teile zerbrochen.

Nach aktuellen Angaben lagerten zu dem Zeitpunkt etwa 12 000 Gipsmodelle in dem maroden Schuppen an der Carl-Thieme-Straße. Sie stammen aus den Jahren 1872 bis circa 1960. Wie hoch der Schaden ist, was die Umlagerung nun kostet und wie viel Geld für Reparaturen der zerbrochenen Modelle ausgegeben werden muss, ist bisher unklar. Die Stadt Freital unterstützt die Räumung, indem sie die Lagerhalle für zwei Jahre zur Verfügung stellt. Zudem kommt Geld vom Landesamt für Denkmalpflege, da die Sammlung seit 2013 unter Denkmalschutz steht. (hey)

