Porzelline-Bergung geht weiter Voraussichtlich ab August wird die Rettung von wertvollen Gipsmodellen in Freital fortgesetzt. Jetzt fehlt nur noch eine Unterschrift.

Blick auf das zusammengefallene Archiv der Schäsischen Porzellan-Manufaktur Dresden in Freital. © Andreas Weihs

Die Chancen, dass es bei der Bergung des Porzelline-Lagers in Freital schnell weitergeht, werden größer. Wie das Landesdenkmalamt mitteilt, gab es am vergangenen Freitag einen Termin mit dem Eigentümer der Porzellanmanufaktur, Armenak Agababyan. Dabei wurde ein Fördermittelantrag vorbereitet. „Es scheint sich alles so zu fügen, dass vermutlich im August mit dem Fortgang der Bergungsarbeiten zu rechnen ist“, sagt Michael Streetz vom Landesdenkmalamt.

Vor einem Jahr war das baufällige Lager der Porzelline an der Freitaler Umgehungsstraße in sich zusammengefallen. In den Trümmern liegen noch immer denkmalgeschützte Gipsformen. Die Bergung, die im vergangenen Oktober begonnen hatte, war zum Jahresbeginn ins Stocken geraten, weil schlicht und einfach das Geld ausgegangen war. Die Fördermittel waren aufgebraucht und die Porzellanmanufaktur wollte die Arbeiten offenbar nicht komplett aus eigener Tasche bezahlen. In den vergangenen Wochen hat das Landesdenkmalamt weitere Fördermittel – es geht um eine fünfstellige Summe – aufgetrieben. Damit kann die weitere Bergung finanziert werden. Schätzungsweise sind bislang nur etwa zwei Drittel der rund 12 000 Formen in Sicherheit gebracht worden.

Wie das Landesdenkmalamt nun mitteilt, könne der Fördermittelantrag zügig bearbeitet werden. Es fehle lediglich noch die Unterschrift von Agababyan. Es wird damit gerechnet, dass die Porzellanmanufaktur bereits vorab die Fördermittel zugesichert bekommt. Somit können die Baufirmen beauftragt werden. „Zu hoffen bleibt, dass auch die beteiligten Firmen keine zu großen Einschränkungen durch Urlaub haben“, so Streetz.

Bei den Modellen handelt es sich um sogenannte Urformen von Porzellanobjekten, von denen immer wieder Arbeitsformen abgenommen werden konnten und können, die sich im Produktionsprozess abnutzen. Die Formen aus Gips stammen aus dem Zeitraum 1872 bis etwa 1960.

