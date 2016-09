Porzellanreliefs bröckeln weiter Für die einzigartige Ausstattung der Nikolaikirche aus Meissener ist keine Rettung in Sicht.

Die Wandtafeln aus Porzellan in der Nikolaikirche sind gefährdet. © SZ-Archiv/me

In der Nikolaikirche am Stadtpark sind auf kastenförmigen Wandtafeln aus Meissener Porzellan die Namen von etwa 1 800 im Ersten Weltkrieg gefallenen Meißnern verzeichnet. Sie sind mit Eisenkonstruktionen an der Wand befestigt. Das Eisen rostet, dehnt sich dabei aus und sprengt die fugenlos verlegten Porzellanfliesen.

Darüber berichtete die SZ erstmalig im August 2013. Eine Möglichkeit der zerstörungsfreien Abnahme zum Ersetzen der Eisen war damals nicht gefunden. Auf SZ-Nachfrage erklärte Ina Heß von der zuständigen Kirchgemeinde St. Afra: „Zur Problematik der Porzellanrestaurierung gibt es keinen neuen Stand.“

Die Nikolaikirche war unter maßgeblicher Mithilfe des Vereins „Rettet Meißen– Jetzt” bis 2006 äußerlich saniert worden. Dabei wurden für rund 250 000 Euro das Dach, die Fassade und die Umfassungsmauer als bedürftigste Teile der Anlage instand gesetzt. Nun will sich der Verein auch für die Erhaltung der gefährdeten Innenausstattung einsetzen.

„Die Saison für die Öffnung der Nikolaikirche geht am 30. September zu Ende“, erklärte Ina Heß. Sie ist also am heutigen Freitag von 10 bis 17 Uhr letztmalig geöffnet.

