Porzellanbaum für Meißen Vor den Toren der Altstadt ist ein Schmuckstück entstanden. Jetzt ist auch klar, welche Ecke als nächstes verschönert werden soll.

Lilly Schneider von den Stadtwerken Meißen präsentiert die Gewinnerplakette für den Porzellanbaum. © privat

Bunt ragt er in den Meißner Sommerhimmel – der neu gestaltete Pylon an der Altstadtbrücke. Dort, wo früher trister Beton war, herrscht jetzt reges Leben. Mit seinem grünen Blattwerk und dem weißen Geäst scheint das Werk das graue Mauerwerk zu durchbrechen und in Richtung Himmel zu wachsen. Auch einige Vögel haben es sich bereits gemütlich gemacht. Genau das war die Vision des Döbelner Graffitikünstlers Frank Schäfer. „Dass der Baum durch den Beton hindurchwächst, soll Dynamik und Aufbruch symbolisieren“, so Schäfer.

Mit seinem Porzellanbaum setzte er sich in zwei Wettbewerbsrunden gegen 18 Konkurrenten durch und darf sich über 5 500 Euro Preisgeld freuen. Neben dem Künstler waren zur Einweihung am Mittwoch auch der Meißner Bürgermeister Olaf Rasche (parteilos), Stadtmarketingchef Christian Friedel und andere Jurymitglieder anwesend. Besonders die Verbindung von traditioneller Porzellankunst und modernem Graffiti hat es den Jurymitgliedern angetan. Damit sei das Wettbewerbsmotto „All das ist Meißen – Tradition und Moderne“ perfekt umgesetzt worden. Olaf Raschke zeigt sich von dem Werk überzeugt: „Meißen ist wieder um einen Hingucker für Touristen und Einheimische reicher.“

Auch in diesem Jahr soll der Kunstwettbewerb wieder stattfinden. Unter dem Motto „Zu Hause in Meißen“ sind Kunstschaffende dazu aufgerufen, ihre Ideen einzubringen. Als Gestaltungsfläche wurde die Fußgängerpassage zwischen Neugasse und Neumarkt ausgewählt. Interessierte können bis Ende September ihre Vorschläge beim Meißner Stadtmarketing einreichen. Als Preisgeld winken dieses Mal stolze 20 000 Euro.

