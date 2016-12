Porzellan-Manufaktur hofft auf das Weihnachtsgeschäft Anstatt großer Service sind eher Einzelteile gefragt, die sich kombinieren lassen.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Für die Porzellan-Branche sieht der Umsatz mit Haushaltsgeschirr in den ersten drei Quartalen dieses Jahres nicht so rosig aus. Von Januar bis September war der Absatz der Betriebe im vom Bundesverband Keramische Industrie mit 114 Millionen Euro rückläufig im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (120 Millionen Euro), so Christoph René Holler vom BVKI. Der Verband hoffe aber noch auf das Weihnachtsgeschäft. „Durch das letzte Quartal könnte sich bei unseren Mitgliedern noch ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr ergeben.“

Ob als Weihnachtsgeschenk oder für den Hochzeitstisch: Für die deutschen Porzellanhersteller sind nicht jene Menschen die Zielgruppe, die irgendeine Schüssel für das schnelle Müsli wollen. „Sondern es geht um das nachhaltige Geschirr, um hochwertiges Design“, sagt Wilhelm Siemen. Er leitet das staatliche Museum Porzellanikon im bayerischen Hohenberg an der Eger, in das viele Fans des Werkstoffs kommen. Das müsse nicht sehr teuer sein. „Manche Marken wenden sich bewusst an eine junge Zielgruppe, die nicht das dicke Portemonnaie hat, aber gutes Design will.“

Heute kaufen die Menschen Einzelteile, die sie aufstocken und individuell kombinieren können – auch für Hochzeitstische. „Die Brautpaare wählen meist einzelteilige Serien aus, die eine lange Laufzeit haben“, sagt Petra Böttger, Einkäuferin bei Galeria Kaufhof. Die Farbe Weiß liege vorn. Beides garantiert, dass man später erweitern kann. Komplette Sets kauften die meisten schon vor der Hochzeit, für die erste eigene Wohnung – aber eher günstig.

Wenn Kunden eher vier Tassen kaufen statt ein Geschirr-Set für zwölf Personen, dann schlägt sich das in den Büchern der Produzenten nieder. Hinzu kommt die Konkurrenz durch Importe zum Beispiel aus Asien, die es in Möbelhäusern billig gibt. Viele Firmen halten das nicht durch. „Den Herstellern ist es nicht gelungen, das veränderte Kaufverhalten komplett auszugleichen“, sagt Christoph René Holler vom BVKI. „Das zeigt sich an den Insolvenzen.“ Fast 850 Betriebe stellten noch vor zehn Jahren in Deutschland keramische Haushaltswaren oder Ziergegenstände her. Innerhalb von acht Jahren – bis 2014 – mussten rund 190 davon aufgeben, das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. (dpa)

