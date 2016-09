Porträts entstehen Meißener Fotografen bereiten Schau „Menschen in Meißen“ in der Evangelischen Akademie vor.

Seit Monaten sind sechs Fotografen in Meißen unterwegs, um „Menschen in Meißen“ zu porträtieren. Unter diesem Titel wird eine Ausstellung im Kreuzgang der Evangelischen Akademie Meißen vorbereitet, die dort vom 29. Oktober bis zum 26. Februar 2017 zu sehen sein wird. „Dabei stellt sich heraus, dass sehr viele Meißner gar nicht mehr in Meißen geboren worden, sondern im Laufe der Jahre aus den unterschiedlichsten Gründen nach Meißen gekommen sind. Auch dieses Detail wird durch die Ausstellung zeitgenössischer Fotografie deutlich werden“, erklärte Daniel Bahrmann, der Vorsitzende des Meißener Kunstvereins und selbst Fotograf.

Neben ihm sind die SZ-Fotografin Claudia Hübschmann sowie Christin Schöne und Astrid Swillus an dem Projekt beteiligt. Dazu kommen Holger Münzberg und Doc Winkler. Daniel Bahrmann und sieben weitere Fotografen haben bereits in dem Bildband „meissen zeitläufe“ gezeigt, wie verblüffend Alltagsmomente abgebildet werden können. (SZ/ul)

zur Startseite