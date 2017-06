Portmonee gestohlen Der Täter hatte einen kurzen Moment ausgenutzt – und reichlich Beute gemacht.

© Symbolfoto: dpa

Am Mittwochmittag ist einer 82-Jährigen das Portmonee in einem Einkaufsmarkt an der Meißner Straße gestohlen worden.

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 3 weiter Mit Auto überschlagen Klipphausen. Am Mittwochmorgen war der 28 Jahr alte Fahrer eines Renault Twingo auf dem Kobitzscher Weg in Richtung Piskowitz unterwegs. Kurz vor dem Abzweig nach Scharfenberg kam er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben. Dort überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Twingo entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen Klipphausen. In der vergangene Woche hatten Unbekannte auf dem Gelände der Grundschule in Burkhardswalde radieliert. Sie zerstörten zwei Sitzgruppen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten sich zu melden. Hinweise nimmtn das Polizeirevier Meißen oder telefonisch die Dresdner Polizei unter 03514832233 entgegen. Zusammenstoß mit Gegenverkehr Ebersbach. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der S 91. Auf der Straße war der 65 Jahre alte Fahrer eines Lkw Iveco zwischen Freitelsdorf und Rödern unterwegs. In einer Kurve unweit des Ortseingangs Rödern geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem VW Caddy zusammen. Dabei wurden der 44-jährige Fahrer sowie sein 53 Jahre alter Beifahrer verletzt. An den beiden Wagen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 19000 Euro.

Die Seniorin hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt und sich nach Waren umgesehen. In diesem Moment muss ihr ein Unbekannter das Portmonee mit rund 520 Euro sowie persönlichen Dokumenten aus der Tasche gestohlen haben. (SZ)

