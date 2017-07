Portal ist abgerüstet Am alten Kino entsteht eine kleine Ausstellung zur Historie. Außerdem kam der Eingang zu neuem Glanz.

Etwas alter Glanz ist wieder da, auch wenn das Kino geschlossen bleibt. © PR

Ingrid Schröder aus Kamenz beschäftigte jetzt das Portal des früheren Lichtspielhauses in der Stadt. Das Gerüst dort sei nicht nur für sie ein Aufreger, sagte sie der SZ: „Alle Leute, mit denen ich spreche, regen sich darüber auf“, so die Seniorin. Nichts passiere dort mehr, aber das Gerüst bleibe aufgebaut. „Das kostet doch viel Geld, das nutzlos verschwendet wird.“ Und besser angelegt werden könnte. Sie möchte nun wissen, was dort Sache ist.

Nun: Das Gerüst fiel am Donnerstagvormittag. „Damit ist der Stein des Anstoßes vermutlich schon weg“, so Rathaussprecher Thomas Käppler. „Die Kostenfrage dürfte insgesamt ebenfalls geregelt gewesen sein, weil es ja einen Vertrag gab, der die Kosten für die Aufstellung des Gerüstes festlegte. Selbst wenn es dann etwas später vom Unternehmer abgebaut wird, fallen keine Mehrkosten an“, so die Stadtverwaltung. Ingrid Schröder dürfte also wenigstens das beruhigen.

Hannelore Meißner und ihr Lebenspartner Siegfried Bruse lassen als Hausbesitzer aktuell das Portal zum alten Kino in Kamenz privat herrichten. Fördermittel fließen über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Die Hauseigentümer bezahlen einen Eigenanteil. Ihr Herzblut stecken sie in die Aufarbeitung der Geschichte. Denn eine Dauerausstellung im Hof wird folgen. Mit Hilfe des Geschichtsvereines. Dazu gehört auch noch eine Alu-Verbundplatte mit Antigraffitischutz, auf der sich eine großflächige historische Abbildung des ehemaligen Kinos – also den Kammerlichtspielen – befinden wird. Dieses bringt man in wenigen Wochen an. Fakt ist, dass die immer hässlicher werdenden Holzplatten im alten Schaufenster so verschwinden. (SZ)

zur Startseite