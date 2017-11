Porta lädt zum Weihnachtsshopping Das Fest der Liebe steht noch nicht vor der Tür, doch das Görlitzer Möbelhaus stimmt am Sonnabend bereits darauf ein. Was das Wochenende sonst noch zu bieten hat, steht im sz-veranstaltungskalender.com.

Bereits weit vor Weihnachten können am Sonnabend bei Porta die ersten Einkäufe fürs Fest erledigt werden. © dpa

Görlitz. Bis zum Heiligabend sind es noch fünf Wochen, doch bei Porta in Görlitz kann man sich bereits an diesem Sonnabend auf das Weihnachtsfest einstimmen. Dabei bietet das Möbelhaus, ab 10 Uhr, zahlreiche themenspezifische Highlights. So wird Feinbäcker Melzer in der Show-Küche Weihnachtliches backen. Am Stand von Lachmann-Event können Besucher sich den Weihnachtsbraten vorbestellen, für die Kinder und Jung gebliebenen bietet Spielwaren Karola Nagl ihr Sortiment an. Der Eintritt zum Weihnachtsshopping in der Robert-Bosch-Straße, das bis 18 Uhr besucht werden kann, ist frei. (szo)

