Porschendorf bekommt neues Feuerwehrauto Bis zum Jahresende muss die Bestellung für das Löschfahrzeug raus. Sonst wird es noch einmal teurer.

Mit einem neuen Löschfahrzeug soll sich der Brandschutz in der Gemeinde verbessern. © SZ/Uwe Soeder

Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Kurz vorm Fest können sich die Feuerwehrleute von Porschendorf auf moderne Technik freuen – und die Einwohner auf einen zukünftig besseren Brandschutz. Die Porschendorfer Wehr wird mit einem neuen Feuerwehrfahrzeug ausgestattet, das hat der Gemeinderat von Dürrröhrsdorf-Dittersbach in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen.

Die Gemeinde muss dafür tiefer in die Tasche greifen als geplant. Im Haushaltsplan waren zu Jahresbeginn rund 330 000 Euro einkalkuliert, inklusive einer Förderung vom Landkreis. Das Ergebnis der Ausschreibung ist aber deutlich höher ausgefallen, wie Hauptamtsleiter Norbert Bläsner erklärte. Von den drei eingegangenen Angeboten kam eins zu spät und fiel dadurch raus, ein anderes enthielt nicht alle im Leistungsverzeichnis geforderten Punkte. Beim einzig verbliebenen Angebot musste die Verwaltung dann überlegen, welche Ausstattungsteile sie herausstreicht, damit die Anschaffung noch machbar ist. Rechnerisch hat die Investition einen Wert von insgesamt 434 000 Euro, darin sind unter anderem 60 000 Euro an Wartungskosten für die Technik in den kommenden 20 Jahren mit einkalkuliert.

Die Kosten für das Fahrzeug an sich hat Dürrröhrsdorf-Dittersbach nun auf 340 000 Euro gedeckelt. Kämmerer Torsten Weber muss dafür trotzdem an die Reserven. Die Gemeinde muss rund 20 000 Euro mehr locker machen als gedacht, unter anderem, um den Planer für das neue Auto zu bezahlen, welcher die technische Ausstattung zusammenstellt. In dem gewünschten Löschgruppenfahrzeug LF 10 haben neben der Ausrüstung auch noch neun Kameraden Platz.

Bis spätestens zum 31. Dezember muss die Gemeinde die Bestellung nun an den Feuerwehrausstatter abschicken, der die Fahrzeuge produziert. Das ist der letztmögliche Zeitpunkt, um einen Diesel mit der alten Euro -5-Norm zu kaufen. Ab 2018 müssen neu beschaffte Feuerwehrautos die Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Damit würde das Löschfahrzeug noch einmal teurer.

