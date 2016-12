Porsche zum Schnäppchenpreis Mit einem miesen Trick ergaunert sich ein Betrüger aus Nossen mehr als 7 000 Euro. Erschreckend ist auch die Gutgläubigkeit der Geschädigten.

Autos wie einen Porsche 911, die er gar nicht besaß, bot der Angeklagte im Internet an und kassierte Anzahlungen von mehreren Tausend Euro. Mindestens zehn Leute fielen auf den Betrüger rein. © Porsche AG

Der Angeklagte hat Angst. Deshalb ist er umgezogen, ohne sich umzumelden. Er hat Angst, dass Leute vor seiner Tür stehen und ihm mit schlagkräftigen Argumenten klarmachen, was sie von ihm halten. Grund genug hätten sie dazu. Im Internet gibt es schon einen Shitstorm gegen den Betrüger aus Nossen. Wie der 33-jährige gebürtige Riesaer seine Opfer über den Tisch zog, ist schon mehr als dreist. Erschreckend ist aber auch die Gutgläubigkeit der Geschädigten. Sogar ein Mann mit Doktortitel fiel auf den Betrüger herein.

Was der Nossener, der einen Fachhochschulabschluss hat, machte, ist der „Klassiker“. Er bot über die Internetplattform Ebay Waren zum Verkauf an, die er gar nicht besaß. Vor allem waren es Autos wie ein Porsche 911, ein BMW M1 Coupé oder ein VW-Transporter. Aber auch Eintrittskarten für eine Aufführung von „La Traviata“ in der Semperoper in Dresden, eine Duschabtrennung, Fenster und Türen bot er zum Verkauf an. Im Gegensatz zu anderen Tätern, die dann ihre Identität verschleiern, falsche Namen und Adressen angeben, machte sich der Nossener diese Mühe nicht. Im Gegenteil, er kassierte die Anzahlungen zwischen mehreren Hundert und 1 000 Euro meist in bar ein, nahm sie in seiner Wohnung oder in der Nähe entgegen. Wenn die Kaufinteressenten die Autos sehen wollten, erfand er Ausreden. Das Fahrzeug befinde sich noch im Ausland oder sei Teil eines Erbes. Innerhalb weniger Wochen nahm er mehr als 7 000 Euro ein. Zusätzlich zu seinem Arbeitslosengeld II, steuerfrei und bar auf die Hand, wie Staatsanwalt Dieter Kiecke bemerkt.

Der Nossener räumt die Taten ein. Er führt sie auf eine schwierige persönliche Situation zurück. Seine Lebensgefährtin habe sich von ihm getrennt, außerdem habe er sein Arbeitsverhältnis gekündigt, weil er sich überlastet fühlte. Was das mit den Taten zu tun hat, erschließt sich nicht. Es sind wohl reine Schutzbehauptungen, denn die Trennung und die Kündigung liegen schon einige Zeit zurück. Und Betrügereien beging er auch schon lange davor. Bereits 2011 wurde er zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung wegen Betrugs verurteilt. Die Bewährung hat er überstanden, aber nur einen Monat nach dem Straferlass wurde er erneut straffällig.

Den Schaden diesmal will er wieder gutmachen. An mehrere Geschädigte habe er Geld per Post in Umschlägen verschickt. Insgesamt 4 350 Euro habe sein Mandant nach eigenen Angaben zurückgezahlt, sagt Verteidiger Hendrik Klee. Räumt aber ein, dass dies nur in zwei Fällen von Opfern bestätigt wurde.

Den Schaden wieder gut zu machen, das sei ja das mindeste, so Staatsanwalt Kiecke. Er bezweifelt, dass der Angeklagte tatsächlich so viel Geld zurückgezahlt hat. „Einem Betrüger wie Ihnen diese Behauptung als wahr zu unterstellen, ist sehr schwierig“, so der Staatsanwalt. Der Angeklagte habe den Ernst der Lage nicht begriffen. Er habe zehn Leute betrogen, aber das Wichtigste sei ihm der Shitstorm im Internet.

Das Gericht verurteilt den Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, die für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem muss er innerhalb von neun Monaten 200 Arbeitsstunden leisten und wird einem Bewährungshelfer unterstellt. „Das ist eine Vorleistung von uns. Sie müssen uns noch überzeugen, dass diese Entscheidung richtig war“, sagt Richter Andreas Poth zu dem Angeklagten. Angst haben, dass Leute vor seiner Tür stehen, muss der Nossener derzeit nicht. Er ist sicher verwahrt, sitzt seit Mitte November eine Ersatzfreiheitsstrafe ab, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlte. Die erhielt er wegen Betruges.

