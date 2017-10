Porsche von Sattelzug gestreift Ein Ausweichmanöver auf der Autobahn hatte den Unfall ausgelöst.

© Symbolfoto: dpa

Eine Kolonne von etwa 20 Militärfahrzeugen fuhr am Donnerstagvormittag an der Anschlussstelle Chemnitz-Ost auf die A 4 in Fahrtrichtung Dresden auf. Der 54 Jahre alte Fahrer eines im rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges DAF wich den Militärfahrzeugen aus, um nicht mit diesen zu kollidieren. Dabei stieß der Sattelzug seitlich mit einem im mittleren Fahrstreifen fahrenden Porsche zusammen, an dessen Steuer ein 62 Jahre alter Fahrer saß.

Durch den Anstoß geriet der Porsche nach links und streifte die Mittelschutzplanke, an der kein Schaden entstand. Eine Berührung zwischen den Militärfahrzeugen und dem Sattelzug gab es nicht. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Sattelzug und dem Porsche entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7 000 Euro. (DA)

