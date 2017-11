Porsche kracht in die Leitplanke

Weißwasser erlebt Serie von Autoaufbrüchen

Weißwasser. Insgesamt fünf Fahrzeuge in und um Weißwasser gerieten in der Nacht zum Montag in das Visier von Dieben. Das berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz. Demnach schafften es die unbekannten Täter nur in zwei Fällen, auch den Motor zu starten und davonzufahren. In Weißwasser verschwand auf diese Weise ein VW T 4. In Kromlau meldete der Besitzer einen Audi A 4 als gestohlen.

Bei einem VW Golf und einem Audi A 3 in Weißwasser konnten die Diebe die Sicherheitssysteme nicht überwinden und mussten ihre vermeintliche Beute zurücklassen. Auch ein VW T 5 in Gablenz widerstand den Tätern.

Bereits am Freitag hatte die Polizei zwei Fälle aus Weißwasser gemeldet, in denen Diebe in geparkte Autos eingedrungen waren. Hier schafften sie es in beiden Fällen ebenfalls nicht, den Motor zum Laufen zu bringen. (szo)