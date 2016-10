Porsche knallt gegen Skoda

Riesa. Unbekannte stahlen im Verlauf des Montags eine gelbe Simson S 51 von einem Parkplatz an der Alleestraße. Der Wert des Mopeds, Baujahr 1989, ist unbekannt.

Zusammenstoß auf Kreuzung

Großenhain. Eine 81-Jährige befuhr am Montagvormittag gegen 9.45 Uhr mit einem Mazda die Mülbitzer Straße. Beim Linksabbiegen in die Öhringer Straße stieß sie im Kreuzungsbereich mit einem VW (Fahrer 64) zusammen. Der Sachschaden an den beiden Wagen wird mit insgesamt rund 3.000 Euro beziffert.