Porsche hängt Polizei ab Eine nächtliche Verfolgungsjagd endet für einen 52-Jährigen vor dem Bautzener Amtsgericht. Aber was ist ihm eigentlich nachzuweisen?

© Uwe Soeder

Bautzen. Die Anklageschrift liest sich wie eine Szene aus einem Filmdrehbuch: Am 28. August 2017, kurz vor 23 Uhr, steigen zwei Streifenpolizisten des Bautzener Reviers in einen einfachen Golf. Sie fahren über die B 96 in Richtung Oberland. Möglichst unerkannt in Zivil wollen sie das Geschehen in den Grenzorten beobachten. Die Kriminalitätsrate ist hoch im Oberland. Bei Niederkaina nähert sich dem Golf von hinten ein schnelles Fahrzeug. Es überholt mit hohem Tempo – ein Porsche, wie sich herausstellt. Den kontrollieren wir, beschließen die beiden Streifenpolizisten. „Es hätte ja ein geklautes Auto sein können“, so erklärt es einer der beiden Beamten am Dienstagnachmittag im Zeugenstand vor dem Bautzener Amtsgericht.

In rasanter Fahrt – mit bis zu 130 km/h – geht die Verfolgungsjagd dann über Großpostwitz in Richtung Kirschau durch die Ortschaften. Nur am Blitzer in Rascha, so schildert es der Polizist, drosselt der Porschefahrer das Tempo. Mit 101 PS kann der Golf den Sportwagen allerdings nicht einholen. In Kirschau schließlich geben die Beamten die Verfolgung auf. „Unser Leben war uns wichtiger“, sagt der Polizeihauptmeister.

Angeklagter schweigt

Auf der Anklagebank sitzt Steffen Z., 52 Jahre alt, Unternehmer aus dem Oberland. Ihm gehört der Porsche. Aber ist er auch derjenige, der bei dieser Fahrt hinterm Steuer gesessen hat? Die Polizisten haben den Fahrer im Porsche nicht erkannt und Steffen Z. erst später bei sich zu Hause angetroffen. Er selbst macht von seinem Recht zu schweigen Gebrauch. Genauso wenig lässt sich wohl eindeutig nachweisen, ob der Porschefahrer den Golf, der ihn so vehement verfolgt hat, einmal tatsächlich absichtlich ausbremsen wollte, wie es der Beamte schildert.

Zudem haben sich die Polizisten während der Verfolgungsfahrt nicht zu erkennen gegeben und kein Blaulicht eingesetzt. Der Porschefahrer konnte also gar nicht wissen, dass da die Polizei hinter ihm her ist. Vielleich kann der zweite Streifenkollege, der den Golf gefahren hat, noch Fakten beisteuern. Weil er am Dienstag als Zeuge verhindert war, wird die Verhandlung am 20. März fortgesetzt. (SZ/ju)

zur Startseite