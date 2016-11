Aus dem Gerichtssaal Pornografisches Bild wird teuer Ein damals 45-Jähriger soll einer jungen Roßweinerin ein solches Foto gesendet haben. Er ist teilweise geständig.

Ein Mann Mitte 40 soll einem zwölfjährigen Mädchen aus Roßwein ein Bild von seinem erigierten Penis per Nachrichtendienst Whatsapp geschickt haben. Dazu schrieb er: „Das machst nur Du. Ich liebe Dich, Prinzessin. Entschuldige, das musste mal sein.“ Es kam zur Anzeige, deshalb musste sich der mittlerweile 47-Jährige am Mittwoch vor dem Amtsgericht Döbeln wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten.

Der Versicherungsfachmann aus Bischofswerda bestätigte, dass er diese Bildnachricht am 1. März 2014 um 0.31 Uhr verschickt hat – allerdings aus Versehen. „Ich war zu dem Zeitpunkt frisch verliebt. Weil wir uns damals nur sporadisch gesehen haben, tauschten wir regelmäßig entsprechende Fotos gegenseitig aus, um uns anzustacheln“, sagte er aus. Als er bemerkte, dass die Nachricht an die falsche Person ging, habe er der Geschädigten sofort geschrieben, dass dies ein Versehen, und das Bild nicht für sie bestimmt gewesen sei. Dass es diese weiteren Wortmeldungen von ihm gab, dementierte die mittlerweile 15-Jährige in ihrer Zeugenaussage.

Kennengelernt haben sich die beiden 2013 bei einem Kids-Camp für junge Spielmannzugleute aus ganz Sachsen. Er war Betreuer, sie ein Vereinsmitglied. Beide hätten sich damals in einer schwierigen persönlichen Lage befunden. Sie hatte Krach mit ihren Eltern, er lebte in Scheidung, seine Ex-Frau sei kurz vor dem Camp mit dem gemeinsamen Sohn ausgezogen. Angeklagter und Geschädigte sagten übereinstimmend aus, dass zwischen ihnen ein Vertrauensverhältnis in gegenseitigem Einverständnis bestand. Sie war froh, dass sie jemanden zum Reden hatte, er fühlte sich endlich mal wieder gebraucht.

Sie hätten danach täglichen Kontakt gehabt. „Wir schickten uns zwischen 250 und 300 Nachrichten pro Monat“, erklärte der Mann. Zudem habe es zum Teil geheime Treffen in Roßwein gegeben, bestätigten beide. Er habe sie dabei als „geil“ bezeichnet, und dass er in sie verliebt sei, sagte die Jugendliche am Mittwoch aus. Sexuell erregt habe ihn das Mädchen nicht, so der Angeklagte.

Das bewerteten Staatsanwaltschaft und Richterin Marion Zöllner anders. Gerade die Aussage ,Das musste mal sein’ sei ein Indiz dafür, dass sich bei dem Angeklagten eine gewisse Zuneigung, die über das normale Maß hinaus geht, aufgestaut habe. Der Staatsanwalt sah den Tatbestand des Vorzeigens pornografischer Abbildungen als erwiesen an. Ein solches Vergehen kann mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren geahndet werden. Der Staatsanwalt schlug eine „empfindliche Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen á 45 Euro“ vor.

Das eigentliche Urteil fiel etwas milder aus: Richterin Marion Zöllner verhängte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 45 Euro. Das ergibt eine Summe von 5 400 Euro. „Es lag in Ihrer Hand, die Sache zu beenden, damit es zu so etwas gar nicht erst kommt“, sagte sie an den Angeklagten gewandt. Sie ergänzte: „Man erkennt, dass die Situation den Beschuldigten belastet. Ich schließe aus, dass es bei ihm jemals wieder zu solch einer Handlung kommen wird.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

