Popstar beim Super Bowl Justin Timberlake bereitet sich auf den Halbzeit-Auftritt beim American Football-Finale vor.

Der US-Popsänger Justin Timberlake – hier im September 2017 bei einem Auftritt in Franklin (USA) – muss sich für den Super Bowl warm anziehen. © dpa

Er läuft sich warm. „Die Super-Bowl-Proben gehen gut“, verrät Justin Timberlake auf Instagram. Zum Beweis postet er ein Video. Darauf dehnt er sich, springt auf und kickt zum Schein mit den Sneakers in die Kamera. Für Timberlake läuft es rund: Zwei Tage nach seinem 37. Geburtstag am Mittwoch kommt sein neues Album „Man of the Woods“ heraus. Am Sonntag folgt – in der Super-Bowl-Halbzeit – der Auftritt vor einem Millionenpublikum.

Wenn die New England Patriots und die Philadelphia Eagles in Minneapolis antreten, geht es um mehr als nur um American Football. Der Super Bowl ist das größte US-Sportereignis schlechthin. Und er ist ein gigantisches Werbespektakel. Allein in den USA sollen mehr als 111 Millionen Zuschauer vor den Fernsehern sitzen, es ist die meistgesehene Sendung des Jahres. In der Halbzeit-Pause hat Timberlake rund 13 Minuten Zeit, um dem Publikum kräftig einzuheizen – bei erwarteten minus 12 Grad. „So kalt ist es hier in Minnesota im Moment“, schrieb der Sänger zu einem Instagram-Foto, in eine warme Decke eingehüllt.

Was er auf der größten Sport- und Showplattform Amerikas am Sonntag plant, verrät Timberlake nicht. Der Popstar ist kein Neuling, es ist sein dritter Super-Bowl-Einsatz. Die Veranstalter mögen dennoch zittern. 2001 trat er mit seiner ehemaligen Boygroup ‚N Sync auf, da lief alles glatt. 2004 löste er dann mit der Sängerin Janet Jackson einen Skandal aus. Am Ende ihrer Show riss Timberlake einen Teil des Oberteils Jacksons ab – und entblößte eine Brustwarze. Seitdem wird der Super Bowl mit einer Verzögerung von fünf Sekunden ausgestrahlt, um bei möglichen Pannen eine Übertragung zu verhindern.

Timberlake ist am Sonntag nur einer von vielen Stars im Bank Stadium von Minneapolis. Sängerin Pink (38) wird vor Anpfiff der Partie die US-Nationalhymne singen, Sting und Darius Rucker treten vor dem Spieltag auf. Der Wettkampf dürfte auch viele Promis in die Zuschauerränge locken. Bradley Cooper, Will Smith und Tina Fey gelten als Eagles-Fans. Zu den Anhängern der New England Patriots zählen Matt Damon, Ben Affleck, Elton John und natürlich Super-Model Gisele Bündchen, die Ehefrau von Star-Quarterback Tom Brady. (dpa)

