Pop und Soul zum Jahreswechsel

Happy Birthday im Kulti Grohedo Großhennersdorf. Das Kulti in Großhennersdorf wird 22 Jahre alt und das muss gefeiert werden. Mit dabei das DJ-Duo Hot Bananas. Auch Kulti Resident DJ Mäxx darf nicht fehlen. Auf die Plattenteller kommt alles von RnB über Black, House, Electro und Club bis hin zu Hip-Hop. Zum Geburtstag darf natürlich die Geburtstagstorte nicht fehlen. Zudem gibt es Bowle zum Specialpreis und ihr bekommt alle großen Cocktails, die ganze Nacht lang, für nur fünf Euro. Bis 23.30 Uhr werdet ihr mit Sekt empfangen. Los geht’s am Donnerstag um 22 Uhr. Die Party ist P16. Alle U18er werden gebeten, an den Partyzettel und eine volljährige Begleitperson zu denken. Und die Party geht am Freitag weiter. Musikalisch bietet der Abend für jeden etwas. Kulti Resident DJ Robin Palm bringt alles von House über Black und Club bis hin zu RnB auf die Plattenteller.

Kyau & Albert in Löbau Löbau. Ein weiteres Jubiläum steht am Donnerstag im City Center in Löbau bevor. 20 Jahre ist es nun schon her, dass Ralph und Steven das Projekt Kyau vs. Albert starteten. Heute nennen sie sich Kyau & Albert und sind international bekannt. Die gebürtigen Löbauer kommen kurz vor dem Jahreswechsel für eine „Coming Home Show“ zurück in ihre Heimatstadt. Im Gepäck hat das Trance-DJ- und Produzententeam natürlich all seine bekannten Hits. Los geht’s um 21 Uhr. Eine Karte kostet 8,80 Euro.

Oldschool in Dresden Dresden. Das Beste aus Oldschool Hip-Hop und Oldschool RnB erwartet euch am Freitag auf dem Mainfloor im Kraftwerk Mitte in Dresden. Live dabei MC Gemeni, der Berliner Rapper mit amerikanischen Wurzeln. Sein musikalischer Horizont reicht von Hip-Hop und RnB über Modern Dancehall und House bis hin zu Electro, EDM und Pop. Euch erwarten coole Oldschool Mixtapes und T-Shirts for free. Bis Mitternacht gibt’s einen gratis Welcomeshot. Los geht es 22 Uhr.

Silvester-Countdown in Bautzen Bautzen. Präsentiert von der Sächsischen Zeitung lädt Jolly Jumper am Sonnabend ins Steinhaus in Bautzen zum Jahresabschluss ein. Die Partyband gestaltet ihr Musikprogramm gewohnt abwechslungsreich. Auch BBZ ist mit von der Partie. Das DJ-Duo überzeugt mit einem Mix aus Hip-Hop, Electro, House und Funk. Freut euch zudem auf eine große Bühnen- und Lichtshow und einen aufwendig inszenierten Silvester-Countdown. Einlass ist ab 20 Uhr. Los geht es eine Stunde später. Begrüßt werdet ihr mit einem Glas Sekt. Neben frisch gebackener Pizza, bietet eine Chill-out-Lounge eine super Möglichkeit abzuschalten. Karten bekommt ihr im Vorverkauf für 25 Euro und an der Abendkasse für 30 Euro.

Tanzparty De Luxe in Hoywoy Hoyerswerda. „Steve Antiri Discovery“ sind waschechte Vollblutmusiker. Zu ihnen gehören sechs Männer und eine Frau, die jedes Live-Event in eine Tanzparty De Luxe verwandeln. Mit dem Besten aus Disco, Funk, Rock und Soul, neu arrangiert, sorgen sie in der Kufa in Hoyerswerda für einen unvergesslichen Rutsch ins neue Jahr. Gecovert werden internationale Stars wie Tina Turner, Shakira, Lenny Kravitz und Prince. Neben leckerem Fingerfood warten jede Menge Drinks, die ihr an drei Bars bekommt, und eine funky Deko auf euch. Los geht es am Sonnabend um 21 Uhr. Eine Karte kostet zwischen 24 und 28 Euro.