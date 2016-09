Pop und Kabarett in Langebrück Mit Ska und Reggae kommen Yellow Umbrella ins Bürgerhaus. Dann folgen Breschke & Schuch.

Bei den Auftritten von Yellow Umbrella ist der unverwechselbare Ska-Sound zu erleben. © Rene Plaul

Zwei dicke Kreuze hat Frank Hubrig noch in diesem Jahr in seinem Kalender stehen. Eins am kommenden Freitag und eins am Freitag, dem 2. Dezember. „An den Tagen finden unsere beiden noch ausstehenden Veranstaltungen in diesem Jahr statt. Bei dem Auftritt von Yello Umbrella und dem Otto-Reutter-Abend hoffen wir noch einmal auf viele Besucher“, sagt der Chef des Langebrücker Kulturvereins. Obwohl vor den beiden Abenden noch viel Arbeit ansteht, liegt das Augenmerk der Langebrücker Kulturbewegten schon auf dem nächsten Jahr. „Wir wollen den Langebrückern natürlich auch in den kommenden Monaten etwas bieten“, sagt Frank Hubrig. Acht Veranstaltungen wird der kleine Verein 2017 organisieren. Und schon der Auftakt wird ein Knaller. „Wir haben das Dresdner Kabarett Breschke & Schuch schon fest gebucht. Die beiden Schauspieler werden am Freitag, dem 20. Januar, im Bürgerhaus auftreten“, sagt Frank Hubrich. Für alle anderen Abende laufen die Verhandlungen, sagte er. „Die Verträge sind noch nicht unterschrieben. Deshalb kann ich noch keine Einzelheiten verraten. Der Vereinschef versichert aber, dass auf eine gute Mischung geachtet wird. „Kabarett wird dabei sein. Das wird von den Lange-brückern immer gut angenommen. Außerdem bieten wir ein, zwei Rockkonzerte an.“ Der Erfolg gibt dem Verein auch in dieser Hinsicht recht. Beim Auftritt von „Renft“ war der Saal voll.

Mit dem Auftritt von Yellow Umbrella steht jedoch ein Höhepunkt des Jahres kurz bevor. Die Musiker stehen am Freitag ab 20 Uhr auf der Bühne des Bürgerhauses. „Ich habe die Band selber angesprochen. Mich freut es sehr, dass sie zugesagt haben“, sagt Frank Hubrig. Acht Alben, eine DVD, unzählige Konzerte gehen inzwischen auf das Konto der Gruppe. Geboten wird Reggae und Ska. „Da tanzt jeder mit“, sagt der Vereinschef. Die Karten sind ab sofort in „Pietzschens Fleischerstube“ und bei „Peschi hats“ an der Dresdner Straße in Langebrück erhältlich. Die Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. (szo)

