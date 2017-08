Pop, Schlager und Feuerwerk beim Hainbergfest Ein ganzes Wochenende will das Hotel Hainberg in Ebersbach-Neugersdorf die Besucher mit einer bunten Mischung aus Pop, Schlager und auch Travestie unterhalten. Diese und andere Vernstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Will am Samstag beim Hainbergfest für Unterhaltung sorgen: Pop- und Schlagersängerin Vivien. © PR

Ebersbach-Neugersdorf. Mit dem vom Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August, stattfindenden Hainbergfest in Ebersbach-Neugersdorf will das Hotel Hainberg das bereits im Vorjahr ausgerichtete Event noch überbieten. Zum Auftakt der kostenlosen Veranstaltung erwartet die Besucher am Freitag am Hainberg 28 ab 17 Uhr ein buntes Treiben, wobei Stargast Christin Stark und die DJs Robin Palm und Nico Wood für Unterhaltung sorgen werden. Am Samstag findet das Hainbergfest dann ab 14:30 Uhr seine Fortsetzung, dann erwartet die Gäste die Pop- und Schlagersängerinnen Wanda Kay und Vivien sowie die Travestieshow von Miss Chantal. Ab 22:30 soll ein großes Feuerwerk den Abend würdig abschließen. Der Sonntag ist ab 10 Uhr einem Frühshoppen mit Blasmusik vorbehalten.

Das Hainbergfest ist nur eine von zahlreichen Veranstaltungen, die im SZ-Veranstaltungskalender für den Raum Görlitz und der ganzen Oberlausitz angezeigt werden.

