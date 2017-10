Billard – Verbandsliga Poolstars verteidigen Tabellenspitze Döbelner erfüllen Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten. Nun steht das Gipfeltreffen an.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Auch am vierten Spieltag der Poolbillard- Verbandsliga bleiben die Spieler des ESV Lok Döbeln auf Erfolgskurs. Nach einem ungefährdeten 8:4-Auswärtssieg beim Tabellenschlusslicht PPC Joker Leipzig II sind die Mittelsachsen weiter Spitzenreiter. Dicht gefolgt allerdings vom Uhyster BSV, der bisher ebenfalls ohne Niederlage ist.

In der Messestadt hatte sich das Poolstars-Quartett um Teamkapitän André Dittmann einen Dreier fest vorgenommen. In Runde eins musste Mario Kattner erst einmal eine völlig überraschende 0:7-Klatsche in seiner 10-Ball-Partie hinnehmen. Seine drei Mannschaftskollegen Maik Thiele, Robby Sauer und Dittmann taten sich zwar auch schwer, konnten aber doch die Punkte sichern. In der folgenden Runde ließ der Tabellenführer mit seiner ganzen Erfahrung nichts mehr anbrennen.

Alle vier Matches gingen an die Poolstars. Trotz mittelmäßiger Leistungen war der Gesamterfolg vorzeitig in trockenen Tüchern. Danach war die Konzentration im Keller. So gingen in der abschließenden Runde drei Partien knapp an die tapfer kämpfenden Leipziger. Nur Dittmann blieb im dritten Spiel siegreich und holte den achten Punkt.

Somit gehen die Döbelner ungeschlagen und als Spitzenreiter in eine vierwöchige Pause, ehe es dann zum Gipfeltreffen mit den punktgleichen Uhyster kommt. (DA/rsa)

PPC Joker Leipzig II – Poolstars Döbeln 4:8

Poolstars Döbeln: Dittmann (3), Sauer (2), Thiele (2), Kattner (1)

