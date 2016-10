Billard – Oberliga Poolstars verlieren in Leipzig Mit 3:9 kam die Truppe von Andre Dittmann unter die Räder.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Da gab es nichts schönzureden, was die Leistung der Döbelner Poolstars am zweiten Spieltag bei BiBaBo Leipzig II angeht. Mit 3:9 kam die Truppe von Andre Dittmann unter die Räder. Einziger Lichtblick war noch der tolle Einsatz von Matthias Glauer, der für den kurzfristig erkrankten Rico Funke einsprang. Kulminationspunkt für die Schlappe waren vier Niederlagen in Runde zwei, sodass nach zwei Siegen in Runde eins die gute Ausgangsposition dahin war. (DA/rsa)

