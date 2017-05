Billard – Oberliga Sachsen Poolstars verlieren erstes Endspiel Die Döbelner Poolstars haben in Chemnitz zwei Ausfälle nicht kompensieren können.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Am vorletzten Spieltag kam es für die Döbelner Poolbillarder zum ersten Endspiel um den Klassenerhalt in der Oberliga. Von den acht Teams in der höchsten sächsischen Spielklasse müssen zwei absteigen.

Bei der Partie zwischen dem 1. Chemnitzer BC und den Döbelner Poolstars duellierten sich der Tabellensiebte und -sechste. Beide Kontrahenten trennte vor der Begegnung gerade einmal ein Punkt. Vor allem die Chemnitzer waren zum Siegen verdammt. Um ein weiteres Endspiel am letzten Spieltag zu umgehen, wollten natürlich auch die Billarder des ESV Lok Döbeln einen Dreier einfahren. Doch bereits vor dem Aufeinandertreffen sanken die Chancen für die Mittelsachsen erheblich. Zum bekannten Ausfall von Robby Sauer gesellte sich noch der krankheitsbedingte Verlust des Kapitäns André Dittmann. Für die wichtigen Stammspieler sprangen Matthias Neuber und Mario Kattner ein.

Ein weiteres Ärgernis war dann die Aufstellung der Gastgeber. Um die Klasse zu halten, bestand die Truppe ausschließlich aus Akteuren des Bundesligakaders der Kegelbillarder. Die Matches gegen die Mannschaften aus dem oberen Drittel der Tabelle wurden meist mit nominell schwächeren Spielern bestritten, während diesmal das Top-Aufgebot antrat. Mit diesem Umstand mussten die dezimierten Döbelner trotz allem klarkommen.

Das taten sie in der 1. Runde respektabel. Allerdings punktete nur Maik Thiele, in Runde zwei Rico Funke und Neuber, ehe die Chemnitzer in Runde drei ihre volle Stärke zum 9:3 präsentierten. Somit tauschten beide Teams die Position. Die Muldestädter stehen vor dem letzten Spiel gegen den bereits als Absteiger feststehenden PBC Plauen auf dem zweiten Abstiegsplatz. Die Chemnitzer müssen dann zum Tabellendritten. (DA/rsa)

