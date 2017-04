Billard Poolstars unter Wert verkauft Die Döbelner Poolstars haben sich wacker gegen den Oberliga-Krösus 1. PSC Dresden geschlagen.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Die Döbelner Poolstars haben sich wacker gegen den Oberliga-Krösus 1. PSC Dresden geschlagen. Vorzuwerfen haben sich die Spieler um Teamkapitän André Dittmann nur die zu geringe Punkteausbeute. Denn in fünf Duellen hätte der Spielausgang auch zugunsten der Einheimischen sein können. Doch die hohe individuelle spielerische Klasse der Elbflorenzer und die große Nervosität in den entscheidenden Momenten aufseiten der Mittelsachsen verhinderten eine Überraschung oder zumindest eine knappere Niederlage. Die beiden Punkte für die Gastgeber fuhr Rico Funke ein, der seine Partien in den ersten beiden Runden gewann. Seine drittes Spiel verlor er jedoch knapp. (DA/rsa)

