Billard Poolstars starten in die Rückrunde Döbelner wollen in der Verbandsliga ihre Spitzenposition weiter ausbauen.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Döbeln. Am Wochenende startet die Rückrunde in den sächsischen Billardligen und die Döbelner Akteure wollen dabei weiter eine gewichtige Rolle spielen. Momentan hat die erste Mannschaft der Poolstars in der Verbandsliga die Hauptrolle inne und belegt ungeschlagen den Topplatz. Die zweite Vertretung hingegen, ist mittlerweile nur noch Nebendarsteller in der Landesliga Ost, liegt aber weiter im Rennen um den Vize-Titel.

Am Sonnabend trifft das Poolstars- Quartett (1./21) in der heimischen Spielothek „Go-in“ auf Pool 2000 Leipzig (5./9). Vom Papier her eine klare Angelegenheit, doch im Hinspiel quälten sich die Mittelsachsen zu einem 7:5- Erfolg. Danach stabilisierte sich die Truppe um Kapitän André Dittmann zunehmend und fuhr Sieg um Sieg ein. Die Leipziger konnten bisher drei Erfolge landen und mussten vier knappe Niederlagen einstecken. Auch gegen die Spitzenteams hielten sie immer gut mit. Trotz der deutlichen Ausgangslage und der Favoritenrolle, müssen die Billarder des ESV Lok Döbeln weiterhin jede Aufgabe mit dem nötigen Fokus angehen, um den umgehenden Wiederaufstieg ins sächsische Oberhaus zu erreichen.

Einen Tag später tritt die Poolstars-Reserve (3./12) wieder ins Rampenlicht der Landesliga Ost. Die Mannschaft empfängt die zweite Vertretung des BC Empor Freiberg (8./3). Das Hinspiel konnte die Truppe von Teamleiter Matthias Glauer deutlich für sich entscheiden. Doch seitdem stabilisierten sich die Freiberger, während die Gastgeber zum Ende der Hinrunde etwas Federn ließen. Dennoch sind die Poolstars zu Hause favorisiert, was in diesem Derby für einen Erfolg reichen sollte. (DA/rsa)

