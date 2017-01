Billard Poolstars schöpfen Hoffnung Die Döbelner haben aus Plauen einen Punkt mitgebracht. Der Klassenerhalt scheint nach der ersten Halbserie greifbar.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Die Hinrunde in der Poolbillard-Oberliga ist abgeschlossen. Die Poolstars des ESV Lok Döbeln liegen auf dem vorletzten Platz, haben aber berechtigte Chancen auf den Klassenerhalt. Allerdings geht es in der unteren Hälfte der Tabelle äußerst eng zu. Die Döbelner haben nur einen Punkt Vorsprung vor dem Tabellenletzten 1. Chemnitzer BC, aber auch nur einen Zähler Rückstand auf Rang fünf.

Zwischen dem PBC Treff As Plauen und den Döbelner Poolstars kam es zum erwarteten Schlagabtausch. Zum Hinrundenabschluss der Oberliga trennten sich beide Teams mit einem gerechten Unentschieden. Am Ende hätten die Mittelsachsen fast noch mit leeren Händen dagestanden. Das wäre äußerst bitter gewesen, weil sie die Chance zum eigenen Sieg zuvor vergaben.

Die Fahrt ins Vogtland gestaltete sich aufgrund der Witterungsbedingungen schon unangenehm. Das wirkte sich auch in der ersten Runde merklich auf die Leistungen aus. Teamkapitän André Dittmann und Rico Funke fanden keinen Zugriff zum Spiel. Die sonst so verlässlichen Akteure mussten die Punkte den Gegnern überlassen. Maik Thiele und Robby Sauer kamen besser in ihre Partien, ließen dann aber stark nach. Während Thiele die Nerven behielt und einen Punkt für die Döbelner sicherte, konnte Sauer seine Aufholjagd nicht krönen und gab das Spiel denkbar knapp ab.

Vor der zweiten Runde lagen die Gäste also schon mit 1:3 im Hintertreffen. Doch nun war die Anreise aus den Köpfen und Gliedern raus. Die Poolstars-Truppe besann sich und konnte das Ergebnis drehen. Sauer, Funke und Thiele fuhren recht sichere Siege ein. Nur Dittmann hatte große Probleme mit dem Material und den örtlichen Gegebenheiten. Er musste erneut dem Kontrahenten den Vortritt lassen.

Beim 4:4-Zwischenstand sollte die letzte Runde eine Entscheidung bringen. Minimum zwei Siege aus den verbleibenden vier Matches mussten die Muldestädter holen. An den Tischen sah es anfangs auch positiv für sie aus. Doch auch die Plauener wussten, was die Stunde geschlagen hatte und schafften ihrerseits die Wende. Funke verlor deutlich sein Spiel. Thiele konnte glänzen und holte ungefährdet seinen dritten Sieg an diesem Tage. Dittmann konnte abermals nicht an seine zuletzt tolle Form anknüpfen. So gingen die Gastgeber im Gesamtklassement mit 6:5 in Führung. Zu dieser Zeit lag Sauer fast aussichtslos in seiner Begegnung mit 4:7 hinten. Sein Gegenüber benötigte nur noch einen Spielgewinn. Dann aber drehte Sauer auf und holte Spiel um Spiel. Überglücklich rettete er seiner Mannschaft auf dem letzten Drücker eine Punkteteilung. „Sicher ist das für beide Teams zu wenig, aber nach dem Spielverlauf können wohl beide froh sein, dass es überhaupt zu einem Punkt gereicht hat“, schätzte Teamchef Dittmann ein.

Im Verlaufe der ersten Halbserie kamen bei den Döbelnern sechs Akteure zum Einsatz. Die beste Bilanz weist dabei Maik Thiele auf, der von 21 Spielen elf gewinnen konnte. Damit liegt er auf Rang zehn aller eingesetzten Spieler. Döbelns Teamchef André Dittmann bringt es auf acht Siege, Robby Sauer auf sieben. Beide kamen ebenfalls in allen 21 Partien (jeweils drei in jedem der sieben Spiele) zum Einsatz. Rico Funke bestritt insgesamt zwölf Begegnungen und gewann davon vier. Außerdem wurden Mario Kattner (ein Sieg, zwei Niederlagen) und Matthias Glauer (ein Sieg, fünf Niederlagen) eingesetzt. (DA/rsa)

zur Startseite