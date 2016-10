Billard – Oberliga Poolstars rutschen auf vorletzten Platz ab Beim Vorjahresmeister halten sich die Döbelner wacker. Dennoch haben sie verloren.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Beim letztjährigen Sachsenmeister BiBaBo Leipzig präsentierten sich die Döbelner Poolstars von ihrer besseren Seite. Obwohl am Ende eine 3:9-Niederlage zu Buche stand, konnten die Spieler um Teamleiter André Dittmann erhobenen Hauptes die Heimreise antreten. Bei etwas mehr Kaltschnäuzigkeit in einigen knappen Matches wäre sogar ein Remis möglich gewesen.

Die Partien der 1. Runde verdeutlichen sehr gut, wie gleichwertig die Gäste waren. Maik Thiele (85:100) war in seiner 14/1- Begegnung genauso nah dran an einem Sieg wie Rico Funke (6:8) in seinem 10- Ballspiel. André Dittmann (58:100) hatte anfangs einige gute Chancen, die er aber nicht nutzen konnte und unterlag. Robby Sauer bewies Nervenstärke und erkämpfte auf dem „letzten Meter“ einen engen 100:98-Erfolg.

Ein Spiegelbild der ersten Runde folgte in der darauffolgenden. Wieder verloren Thiele und Funke (5:7) denkbar knapp. Dittmann (3:8) konnte seine Leistungsstärke erneut nicht ausspielen. Sauer war wieder in einen wahren Krimi verwickelt. Eine 4:1- Führung drehte sein Gegenüber zwischenzeitlich in einen 4:5-Rückstand, ehe der an diesem Tage beste Mittelsachse, die Partie doch noch mit 7:6 für sich entschied.

In der abschließenden Runde war bei Sauer, Thiele und Funke vollends die Luft raus. Nur Dittmann war fest entschlossen, nicht noch eine Niederlage einzuheimsen, was ihm auch eindrucksvoll gelang.

Zwar sind die Poolstars-Cracks jetzt auf den siebten und damit vorletzten Platz der Oberliga abgerutscht, aber Rang drei und acht trennen nur ein Punkt. (DA/rsa)

