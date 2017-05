Billard – Oberliga Poolstars lassen Befreiungsschlag aus Obwohl mit Rico Funke ein wichtiger Spieler verletzungsbedingt fehlte, kann das nicht als Ausrede für die 4:8-Niederlage beim PPC Joker Leipzig II herhalten.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Es ist wie verhext für die Billarder des ESV Lok Döbeln in dieser Oberliga-Saison. Immer wenn sie die Möglichkeit zum Befreiungsschlag gegen den Abstieg haben, versagen ihnen die Nerven. Obwohl mit Rico Funke ein wichtiger Spieler verletzungsbedingt fehlte, kann das nicht als Ausrede für die 4:8-Niederlage beim PPC Joker Leipzig II herhalten. Zu inkonstant sind die Leistungen, die Teamkapitän André Dittmann, Maik Thiele und Robby Sauer auf den Tisch bringen. Als Ersatzspieler sprang kurzfristig Matthias Neuber ein.

Bereits in der ersten Runde lief es nicht optimal für die Mittelsachsen, doch Dittmann und Robby Sauer punkteten. Somit waren die Vorzeichen vor der zweiten Runde noch ausgeglichen. In dieser jedoch verpassten die Poolstars den Anschluss. Einzig Maik Thiele vermochte die Hoffnung aufrecht zu halten. Doch die erstarb zusehends in der letzten Runde. Die Leipziger waren in den wichtigen Situationen zur Stelle und besiegten Dittmann, Sauer und Neuber zum 8:4-Endstand. (DA/rsa)

zur Startseite