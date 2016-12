Poolstars landen wertvollen Sieg Die Döbelner gewinnen das Duell zweier Abstiegskandidaten. Ersatzmann Mario Kattner steuert einen Punkt bei.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Im Duell zweier Abstiegskandidaten konnten die Billarder des ESV Lok Döbeln am sechsten Spieltag einen 7:5-Erfolg gegen den 1. Chemnitzer BC einfahren. In der diesjährigen Oberliga sind Siege schon insofern wichtig, weil es so ausgeglichen wie selten in der höchsten sächsischen Spielklasse zugeht. Vor der Begegnung musste zudem noch ein Ersatz für den verletzten Rico Funke gefunden werden. Mit Mario Kattner kam ein erfahrener Akteur aus der Poolstars-Reserve zum Einsatz.

Die erste Runde sollte bereits ausschlaggebend sein. Robby Sauer verlor. Teamkapitän André Dittmann, Maik Thiele und Ersatzmann Mario Kattner entschieden ihre Partien allesamt für sich und so gingen die Gastgeber mit einer 3:1-Führung in die nächste Runde. In der hielten die Döbelner den Gegner durch die Siege von Dittmann und Thiele auf Distanz. In der Schlussrunde waren Kattner und Sauer gegen die beiden stärksten Gäste-Akteure chancenlos. Thiele machte kurzen Prozess und siegte in Rekordzeit. Dittmann war in ein typisches Entscheidungsspiel verwickelt. Beim 8:8-Zwischenstand bewies er nicht nur seine bestechende Form, sondern auch, dass er ein gutes Nervenkostüm hat. (DA/rsa)

Poolstars Döbeln – 1. Chemnitzer BC 7:5

Poolstars Döbeln: Dittmann (3), Thiele (3), Kattner (1), Sauer

