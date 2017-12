Billard – Verbandsliga Poolstars landen Kantersieg Die Döbelner Poolstars nehmen Revanche für die Niederlage beim Abschied aus der Oberliga.

Dieser Auftritt hat gesessen. Mit einem souverän herausgespielten 11:1-Heimsieg konnten die Poolbillarder des ESV Lok Döbeln erfolgreich Revanche nehmen. Denn die Gäste vom PBC Treff-As Plauen sorgten in der vergangenen Saison an Ort und Stelle dafür, dass die Poolstars-Crew gemeinsam mit ihnen aus der Oberliga abstieg. Nach diesem Debakel müssen die Spitzenstädter sogar um den Verbleib in der Verbandsliga bangen.

Die Muldestädter hingegen haben einen sensationellen Lauf. Seit Saisonbeginn eilen sie von Erfolg zu Erfolg und konnten mit diesem Auftritt ihre Tabellenführung weiter ausbauen.

Döbelner eilen von Erfolg zu Erfolg

Begünstigt wurde dies durch den Patzer des direkten Konkurrenten Uhyster BSV. Dieser spielte gegen Verfolger WBV Zwickau nur Unentschieden. Damit stehen die Poolstars mittlerweile fünf Punkte vor dem Rest der Liga.

Ausschlaggebend dafür war von Anfang an eine geschlossene Mannschaftsleistung. Zunächst gab es aufseiten der Gastgeber kleine Startschwierigkeiten, weil sich der Spielbeginn um eine knappe Stunde herausgezögert hatte. Ein Gästeakteur konnte erst verspätet anreisen. Doch im Spielverlauf konnten André Dittmann, Maik Thiele, Mario Kattner und Robby Sauer ihre momentane Topform unter Beweis stellen. Alle vier Begegnungen der ersten Runde wurden gewonnen.

In Runde zwei sollte der Sack vorzeitig zugebunden werden. Dieser klare Plan wurde von Teamleiter Dittmann an seine Mannen ausgegeben. Kattner konnte sein Soll gegen den besten Plauener nicht erfüllen und verlor.

Dreier früh trockenen Tüchern

Seine Mannschaftskollegen machten es aber besser und dominierten ihre Partien deutlich. Damit war der Dreier schon in trockenen Tüchern. Nun wollte das Poolstars-Quartett weitere Punkte sammeln, die am Saisonende durchaus noch Relevanz haben können.

Die Vogtländer benötigen ebenfalls die sogenannten „kleinen Punkte“ im Abstiegskampf und gaben sich nicht auf. So bekamen Kattner und Sauer etwas mehr Probleme, blieben jedoch, wie auch Thiele und Dittmann, siegreich. (DA/rsa)

