Poolstars feiern verheißungsvollen Saisonstart Glücklicher Auftaktsieg beschert den Döbelnern die ersten Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

„Zugegeben, der Sieg war schwer erkämpft und auch einem glücklichen Umstand geschuldet“, resümierte Poolstars-Abteilungsleiter Robby Sauer nach dem 7:5-Erfolg seiner Mannschaft gegen das BT Vogtland. Doch das war den Döbelnern egal, denn um in der höchsten sächsischen Spielklasse zu bestehen, müssen sie jeden Punkt mitnehmen, den sie ergattern können.

Das Heimspiel zum Saisonauftakt, gegen das Billard Team Vogtland, war ein hartes Stück Arbeit. Während Kapitän André Dittmann sein bewährtes Personal an den Start bringen konnte, hatten die Gäste einige Probleme ihre Truppe vollzubekommen. Nichtsdestotrotz reiste eine schlagkräftige Mannschaft an, die schon viele Jahre Oberligaerfahrung mitbringt.

Die erste Runde verlief ausgeglichen. Dittmann und Maik Thiele hatten Schwierigkeiten, ihren Rhythmus zu finden und gaben ihre Partien ab. Rico Funke und Robby Sauer bügelten diese Scharte aus. In der folgenden Runde neutralisierten sich die Kontrahenten, wie schon zuvor. Dittmann und wieder Funke, brachten die Einheimischen in Front. Thiele und Sauer unterlagen diesmal. Vor der letzten Runde wurden die Vogtländer dezimiert. Kurzfristig musste ein Gästespieler passen, was den Muldestädtern natürlich erheblich in die Karten spielte. Geburtstagskind Sauer setzte deshalb aus und gewann kampflos. Ein weiterer Erfolg würde schon das Unentschieden sichern. Funke holte diesen souverän und Dittmann wühlte sich förmlich in sein Match, holte einen Rückstand auf und buchte die drei Punkte. (DA/rsa/dwe)

