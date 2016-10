„Pool-Schlitzer“ gefasst

Münnerstadt. Er kam nachts und machte Planschbecken platt: Die Polizei in Unterfranken hat sieben Jahre lang nach einem Mann gesucht, der aufblasbare Pools aufschnitt. Er wurde als „Pool-Schlitzer“ bekannt. Opfer zeigten insgesamt 47 Fälle an. Nun haben Fahnder einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Bad Kissingen als mutmaßlichen Täter ermittelt. An alle Taten könne er sich nicht mehr erinnern. Aber „so 20 bis 30“ Pools habe er platt gestochen, gab er zu. Die Polizei hält es für möglich, dass auch Nachahmer am Werk waren. (dpa)

